Jetzt noch begehrter? Schalke-Star feiert Traum-Debüt

IMAGO/TEAM2sportphoto

Rodrigo Zalazar spielte zum ersten Mal für sein Heimatland Uruguay (Symbolbild)

Rodrigo Zalazar will den nächsten Schritt in seiner Profi-Karriere machen und wird wohl nicht mit dem FC Schalke 04 zurück in die 2. Bundesliga gehen. Sein Wechselwunsch ist intern hinterlegt. In der Nacht zu Donnerstag betrieb der S04-Star beste Eigenwerbung, als er zum ersten Mal für die Nationalmannschaft Uruguays auflief.

Bevor es in den verdienten Urlaub nach einer langen Bundesliga-Saison geht, die für Rodrigo Zalazar mit dem erneuten Abstieg des FC Schalke endete, wurde der 23-Jährige zum ersten Mal für die A-Mannschaft des zweimaligen Weltmeisters nominiert.

Zalazar wurde von Nationaltrainer Marcelo Bielsa für die beiden Freundschaftsspiele gegen Nicaragua und Kuba nominiert und feierte folgerichtig in der Nacht zu Donnerstag (deutscher Zeit) seinen Einstand für die Celeste.

Zalazar schnürt Doppelpack bei Länderspiel-Debüt

Dem Mittelfeldstar der Königsblauen gelang dabei ein absolutes Traum-Debüt im Nationalmannschaftstrikot. Nicht nur, dass er direkt von Beginn an starten und sich in der Zentrale beweisen durfte. Zalazar trug sich beim ungefährdeten 4:1-Erfolg Uruguays gegen Nicaragua auch gleich doppelt in die Torschützenliste ein.

Im ersten Durchgang gelang ihm in der 37. Minute das zwischenzeitliche 2:0 für die Himmelblauen, in der Schlussphase erhöhte er dann zum 4:0, ehe Nicaragua in der Nachspielzeit noch durch Luis Coronel auf 1:4 verkürzen konnte. In der 85. Minute wurde Zalazar dann unter großem Applaus der Zuschauer im Centenario-Stadion von Montevideo ausgewechselt.

Seinen Marktwert dürfte Zalazar mit seinem Doppelpack bei der Länderspiel-Premiere nur noch weiter nach oben getrieben haben. Derzeit wird davon ausgegangen, dass für den Spielgestalter mindestens fünf Millionen Euro Ablöse gezahlt werden müssen, um ihn aus seinem bis 2026 laufenden Vertrag beim FC Schalke herauskaufen zu können.