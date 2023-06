Das ist der Sommerfahrplan von Borussia Dortmund

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Edin Terzic ist Cheftrainer beim BVB

Noch ruht bei Borussia Dortmund der Ball. Der BVB erholt sich von der knapp verpassten Meisterschaft gegen den FC Bayern am letzten Bundesliga-Spieltag, bevor es Anfang Juli heißt: Neuen Schwung nehmen für den nächsten Angriff auf den Rekordmeister!

Ehe Mitte August mit dem ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal die Saison 2023/2024 startet, bereiten sich die Schwarz-Gelben intensiv auf das kommende Spieljahr vor.

Die Saisonvorbereitung der Dortmunder wird sich in diesem Jahr durchaus anders gestalten als noch in den Jahren zuvor. In der jüngeren Vergangenheit machte der BVB-Tross im Sommer gerne in der Schweiz Station. Im malerischen Bad Ragaz schufteten die schwarz-gelben Stars für die bevorstehenden Aufgaben und spielten sich für den Bundesliga-Start ein.

In diesem Jahr ist alles anders: Statt des beschaulichen Kantons St. Gallen rufen im Juli die großen Metropolen, wenn Borussia Dortmund vom 24. Juli bis zum 3. August auf US-Tour geht.

Halt machen wird der Vizemeister unter anderem in Las Vegas und Chicago, wo mit den Testspielen gegen Manchester United und den FC Chelsea auch die Höhepunkte der Vorbereitung terminiert sind.

Die Bundesliga beginnt für den BVB dann am Wochenende des 18. bis 20. August.

Der Sommerfahrplan von Borussia Dortmund im Überblick