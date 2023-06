Neururer-Attacke auf "katastrophales" DFB-Team und BVB-Star

IMAGO/Norbert Gettschat

Peter Neururer rechnet mit der Nationalmannschaft ab

Auch im Jahr 2023 läuft bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft wenig zusammen. In den jüngsten Länderspielen taten sich die Stars von FC Bayern, BVB und Co. auffallend schwer. Grund genug für Kultcoach Peter Neururer, hinsichtlich der nahenden Heim-EM Alarm zu schlagen.

Spätestens nach dem konfusen Auftritt beim 3:3 gegen die Ukraine in Bremen stehen Bundestrainer Hansi Flick und die DFB-Auswahl gewaltig unter Druck. Speziell in der Defensive präsentierte sich das Team einmal mehr extrem wackelig.

Ein Unding, findet Peter Neururer. "Der Zustand der Nationalmannschaft ist im Augenblick wirklich katastrophal", ließ der 68-Jährige in seiner Video-Kolumne für das Portal "Wettfreunde" kein gutes Haar an Deutschlands Elitekickern.

Er spiele damit nicht einmal auf das "Sportliche", sondern auf die gesamte "Außendarstellung" für den Fußballfan an, ergänzte der frühere Übungsleiter des FC Schalke 04, der die Ansetzung von drei Testpartien mitten in der Sommerpause scharf kritisierte: "Katastrophaler geht es kaum."

Heftige Attacke auf BVB-Star

Mit der Aufstellung von Hansi Flick gegen die Ukraine konnte Neururer derweil wenig anfangen. Speziell mit einem eingesetzten BVB-Star ging er hart ins Gericht.

"Nichts gegen den Jungen, der ist mit Sicherheit entwicklungsfähig, aber: Ein Nico Schlotterbeck spielt in der Nationalmannschaft, obwohl er in den letzten Begegnungen in seinem Verein nicht mehr gespielt hat. Das Leistungsprinzip wird da mit Füßen getreten", polterte Neururer, der zudem nicht verstehen konnte, warum in Mats Hummels der "beste Abwehrspieler der Saison" nicht nominiert wurde.

Auch von Werder Bremens Torjäger Niclas Füllkrug scheint die Ruhrgebiets-Ikone nicht sonderlich begeistert zu sein. "Wir haben keinen Neuner", erklärte Neururer mit Blick auf den deutschen Kader. Stand jetzt mache er sich "große Sorgen" um die EM im eigenen Land.