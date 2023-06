FC Bayern und BVB mit brisanten Plänen?

IMAGO

Was planen der FC Bayern und der BVB?

Der FC Bayern und Borussia Dortmund ziehen offenbar Konsequenzen aus dem geplatzten DFL-Investorendeal. Womöglich planen der deutsche Rekordmeister und der BVB, ihre TV-Rechte künftig teilweise selbst zu vermarkten.

Darauf soll die Absage eines Treffens der DFL-Kommission "Clubmedien" am Donnerstag hindeuten. Diese sei am Dienstag per E-Mail vom neuen DFL-Geschäftsführer Steffen Merkel an die Mitglieder übermittelt worden, berichten "Bild" und "Sport Bild".

Thematischer Schwerpunkt des Treffens wäre demnach "eine Debatte über zusätzliche Club-Rechte, vor allem aber zusätzliche Club-Unterstützung für die Ausschreibung 2024" gewesen, um "das Medienprodukt der Bundesliga und 2. Bundesliga für den kommenden Rechtezyklus ab 2025/26 aufzuwerten", wird aus Merkels Schreiben zitiert.

Konkret habe man darüber sprechen wollen, am Rechteerwerb interessierten TV-Sendern Pay-Content der Vereinsmedien zentral zur Verfügung zu stellen. Vor allem der FC Bayern und der BVB als größte Zugpferde der Liga wären dabei gefragt gewesen.

Die beiden Schwergewichte drängten laut "Bild" und "Sport Bild" nun gemeinsam mit Eintracht Frankfurt auch auf die Absage des Termins.

Wahrscheinlicher Hintergrund demnach: Die Vereine wollen prüfen, ihre TV-Rechte künftig zumindest in Teilen selbst national und international zu verwerten, um für sich selbst höhere Einnahmen zu generieren.

Das wiederum wäre eine Reaktion auf die Ablehnung des Plans, der Liga mit Hilfe eines Investors frische Millionen zuzuführen.

Dafür hätte es einer Zweidrittel-Mehrheit der DFL-Mitglieder bedurft. Statt 24 stimmten bei der geheimen Wahl Ende Mai aber nur 20 Vereine dafür.

Kritische Ansagen von BVB und FC Bayern

DFL-Aufsichtsratschef und BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hatte daraufhin betont, es brauche ihm "in der nächsten Zeit niemand mehr mit Solidaritätsthemen kommen".

Karl-Heinz Rummenigge, seit Neuestem Aufsichtsratsmitglied des FC Bayern, warf den Gegnern des Deals vor, sie hätten "das Solidarmodell der Zentralvermarktung im deutschen Profifußball aufgekündigt".