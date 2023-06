VfB Stuttgart holt nächste Verstärkung aus Berlin

IMAGO/M. Popow

Sebastien Hoeneß (r.) lotste einen langjährigen Herthaner zum VfB Stuttgart

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat sich erneut bei Hertha BSC bedient. Nach dem Transfer von Maximilian Mittelstädt aus Berlin ins Ländle folgt ihm nun ein deutscher Ex-Nationalspieler.

Wie die Schwaben, die als Tabellen-16. der abgelaufenen Spielzeit gerade so in der Relegation die Klasse hielten, am Donnerstag auch offiziell bestätigten, wechselt der einstige Bundesliga-Profi Malik Fathi von Hertha BSC zum VfB und wird dort das Team von Cheftrainer Sebastian Hoeneß verstärken.

Fathi spielte zwischen 2003 und 2008 als gebürtiger Berliner selbst für die Hertha, lief anschließend unter anderem noch für den 1. FSV Mainz 05 und 1860 München auf. Insgesamt bestritt der Linksverteidiger in seiner aktiven Karriere 175 Bundesliga-Spiele.

Zuletzt war er sehr erfolgreich in der Jugendabteilung der Alten Dame als Trainer tätig, führte unter anderem die U15- und U16-Auswahlen zu zahlreichen Titeln.

Jetzt holte ihn VfB-Coach Sebastian Hoeneß nach Stuttgart, wo er die Aufgaben des Assistenztrainers gemeinsam mit David Krecidlo ausfüllen wird.

"Ich freue mich sehr darauf, nun als Co-Trainer beim VfB Stuttgart den Schritt aus dem Nachwuchsbereich in den Profibereich zu gehen. Ich habe mit Sebastian Hoeneß gemeinsam bei den Hertha-Amateuren gespielt, auch David Krecidlo kenne ich schon lange. Gemeinsam mit ihnen und allen anderen Trainern und Staffmitgliedern werde ich mein Bestes für den VfB geben", wurde Fathi auf der Vereinshomepage des VfB Stuttgart zitiert.

Fathi unterschreibt beim VfB Stuttgart bis 2025

Im Jahr 2006 bestritt der heute 39-Jährige sogar zwei A-Länderspiele für Deutschland. In Stuttgart hat er nun einen Co-Trainer-Vertrag bis 2025 unterzeichnet.

Von seinem großen Erfahrungsschatz sollen beim VfB Stuttgart nun vor allem auch die jüngeren Spieler profitieren, wie Sportdirektor Fabian Wohlgemuth bei seiner Vorstellung mitteilte: "Malik Fathi war ein erfolgreicher Spieler und kennt die Bundesliga sehr gut. Wir sind davon überzeugt, dass er als zusätzlicher Co-Trainer neben David Krecidlo einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung unserer Mannschaft leisten wird."