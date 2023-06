Medien: BVB muss Teil der Bellingham-Ablöse abgeben

IMAGO/Revierfoto

Jude Bellingham verlässt den BVB

Borussia Dortmund hat Jude Bellingham an Real Madrid verkauft. Der BVB erhält im Gegenzug eine hohe Ablösesumme. Doch Birmingham City verdient bei dem Deal wohl ebenfalls mit.

Laut der britischen Zeitung "The Times" hat sich der Klub bei Bellinghams Wechsel zu Borussia Dortmund im Sommer 2020 eine Weiterverkaufsklausel in Höhe von 10 Prozent gesichert.

Der BVB erhält von Real Madrid 103 Millionen Euro für den zentralen Mittelfeldspieler. Hinzu kommen weitere Bonuszahlungen, die den Transfer auf ein Gesamtvolumen von bis zu 134 Millionen Euro anwachsen lassen können. Einen Teil der Summe müssten die Dortmunder dem Vernehmen nach an Birmingham City weiterüberweisen.

Bellingham reagiert emotional auf BVB-Abschied

Bellingham war 2020 für rund 30 Millionen Euro vom englischen Zweitligisten nach Westfalen gewechselt. Insgesamt absolvierte der 19-Jährige 132 Pflichtspiele für den BVB.

"Jude hat bei uns in jungen Jahren eine sehr positive Entwicklung genommen. Er hat sich nun dazu entschieden, den Schritt zu Real Madrid jetzt schon gehen zu wollen", wurde Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl in einer Vereinsmitteilung nach dem Wechsel zitiert.

"Es war eine Ehre, so oft euer Trikot zu tragen, in großen und in kleinen Momenten. Auch wenn ich mich auf mein nächstes Ziel freue, werde ich die Reise dorthin nie vergessen. Einmal Borusse, immer Borusse", meldete sich Bellingham selbst emotional zu Wort.

BVB-Abgang Bellingham erhält Nummer 5 bei Real Madrid

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke dankte dem englischen Nationalspieler "für drei Jahre voller Leidenschaft für Borussia Dortmund".

Bellingham hat bei Real Madrid einen Vertrag über sechs Jahre unterzeichnet und wird bei den Königlichen künftig mit der Trikotnummer 5 auflaufen, die in der Vergangenheit unter anderem Klubikone Zinédine Zidane getragen hat.