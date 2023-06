Schalke-Boss unterstellt BVB "riskante Strategie"

IMAGO/RHR-FOTO

Aufsichtsratschef beim FC Schalke 04: Axel Hefer

In den vergangenen Jahren haben sich die beiden Ruhrpott-Rivalen Borussia Dortmund und FC Schalke 04 höchst unterschiedlich entwickelt - sportlich wie wirtschaftlich. Nun hat sich der Aufsichtsratschef der Knappen zur Transferstrategie beim BVB geäußert.

Vor gar nicht allzu langer Zeit repräsentierten Borussia Dortmund und der FC Schalke 04 die Fußball-Bundesliga noch gemeinsam in der Champions League, aktuell trennen die beiden Revierklubs allerdings Welten.

Während der BVB regelmäßig an der Königsklasse teilnimmt und um Haaresbreite Deutscher Meister geworden wäre, sind die Königsblauen 2023 zum zweiten Mal binnen weniger Jahre in die 2. Liga abgestiegen.

Im Talkformat "mitGEredet" hat S04-Aufsichtsratschef Axel Hefer nun auf eine Fanfrage zur immer größer werdenden Schere zwischen den Vereinen reagiert.

"Die Strategien sind unterschiedlich. Unser Wettbewerber setzt darauf, dass er europäische Top-Talente relativ teuer einkauft, sie entwickelt und dann im Wesentlichen nach England verkauft. Das hat sehr gut funktioniert, das muss man neidlos anerkennen", erklärte der 45-Jährige.

Zugleich stellte er klar: "Das ist aber eine riskante Strategie aus meiner Sicht, weil der Verein auf diese Einnahmen angewiesen ist, um den restlichen Kader zu finanzieren."

FC Schalke 04 will sich wieder in der Bundesliga etablieren

Beim FC Schalke 04 liegt der Fokus laut Hefer dagegen anders. "Unsere Strategie ist es, in der Breite zu entwickeln", verriet der Funktionär der Knappen. Vorbilder seien dabei Klubs wie Union Berlin und der SC Freiburg.

"Ob man dann, wenn man da angekommen ist, die Strategie anpassen und stärker auf Einzelspieler gehen muss, ist eine andere Frage. Die sollten wir stellen, wenn wir da sind", merkte Hefer an.

Über die sportlichen Ziele der Gelsenkirchener in naher Zukunft sagte er: "Sportlich in der Bundesliga, in drei Jahren wird es so sein, dass wir hoffentlich nicht mehr gegen den Abstieg spielen, aber im unteren Tabellendrittel."