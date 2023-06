Davies drängt beim FC Bayern wohl auf Positionswechsel

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Alphonso Davies will beim FC Bayern auf eine andere Position

In den vergangenen Monaten wurde im Umfeld des FC Bayern fleißig über die Zukunft von Alphonso Davies diskutiert. Die Verlängerung seines 2025 auslaufenden Vertrags gestaltet sich bislang schwierig. Parallel dazu soll der Kanadier auf eine andere Position in der Mannschaft drängen.

Mit seinen dynamischen Flügelläufen hat Alphonso Davies schon so manchem Gegenspieler Kopfzerbrechen bereitet. Der Vorwärtsdrang des 22-Jährigen ist berüchtigt, er gilt als einer der offensivstärksten Außenverteidiger der Welt.

Allerdings macht der Nationalspieler keinen Hehl daraus, seine Rolle in der Abwehr nicht unbedingt zu lieben. Davies sieht sich selbst eher als Angreifer. Als solcher hatte er in Vancouver einst den Durchbruch geschafft.

"Ich wurde damals als Ersatz für Arjen Robben verpflichtet. Und als David Alaba sich verletzte, wurde ich dann als Außenverteidiger eingesetzt. Und jetzt, drei, vier Jahre später, stecke ich dort fest", seufzte der Youngster unlängst im Podcast "Say Less".

Davies gestand: "Ich warte nur darauf, dass ich die Chance bekomme, weiter vorne zu spielen."

Davies beim FC Bayern wohl ohne Chance auf andere Position

Der "kicker" nahm das Thema nun noch einmal auf und bestätigte das Begehren des Tempospielers, schränkte zugleich aber ein, dass Davies auf den Flügeln wohl kaum an Kingsley Coman, Leroy Sané und Serge Gnabry vorbeikommen wird.

Hinten links wird sich der WM-Teilnehmer fortan wiederum mit Raphael Guerreiro um einen Platz in der Startelf duellieren müssen. Der Wechsel des langjährigen BVB-Profis und Lieblings von Trainer Thomas Tuchel an die Säbener Straße ist ausgemachte Sache, die Fixmeldung wird in Kürze erwartet.

2022/2023 hatte Davies im Kader des FC Bayern noch zu den verlässlicheren Akteuren gezählt, insgesamt jedoch nicht an frühere Top-Leistungen anknüpfen können. In 38 Pflichtspielen sammelte er elf Scorerpunkte (drei Tore, acht Vorlagen).