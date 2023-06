Messi trifft: Argentinien schlägt Australien

AFP/SID/PEDRO PARDO

Messi bejubelt mit seinen Mitspielern das 1:0

Lionel Messi zeigt sich kurz vor dem Umzug nach Miami in starker Form und hat Argentiniens Nationalmannschaft zum nächsten Sieg geschossen.

Die Weltmeister gewannen am Donnerstag in Peking einen Test gegen Australien mit 2:0 (1:0), Messi erzielte dabei schon in der 2. Minute die sehenswerte Führung: Außerhalb des Strafraums kam der 35-Jährige an den Ball und schlenzte ihn unhaltbar ins Eck.

German Pezzella (68.) traf in der zweiten Hälfte zum Endstand. Das Spiel war für Argentinien eine erneute Begegnung mit den Australiern, im WM-Achtelfinale von Katar hatte es zu einem knappen 2:1 gereicht. Gut zwei Wochen später führte Messi sein Team im Finale gegen Frankreich zum lang ersehnten WM-Titel.

Zuletzt bewegte vor allem seine Zukunftsplanung die Fußball-Welt. Nach zwei unglücklichen Jahren bei Paris St. Germain schließt sich der siebenmalige Ballon-d'Or-Gewinner Inter Miami aus der nordamerikanischen Major League Soccer an.