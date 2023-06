Bayern-Keeper im England-Fokus

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Yann Sommer (re.) könnte vom FC Bayern zu Manchester United wechseln

Beim FC Bayern gibt es - Stand jetzt - zum Trainingsauftakt ein Überangebot an Torhütern: Mit Manuel Neuer, Yann Sommer, Sven Ulreich, Alexander Nübel und Nachwuchs-Keeper Johannes Schenk bewerben sich (theoretisch) gleich fünf Schlussmänner um den Platz zwischen den Pfosten. Das sind zu viele. Da kommt es den Münchnern sicher nicht ungelegen, dass einer aus dem Quintett bei Manchester United gehandelt wird.

Als Yann Sommer zu Beginn des Jahres beim FC Bayern anheuerte und einen Vertrag bis 2025 unterschrieb, da war seine vorrangige Aufgabe, den verletzungsbedingten Ausfall von Manuel Neuer aufzufangen. Das gelang dem Schweizer mal gut, mal weniger gut. Komplett unverzichtbar machte sich der Schweizer jedenfalls nicht, so dass derzeit alles darauf hindeutet, dass Neuer in der neuen Saison wieder das Tor hüten wird.

Doch weil im kommenden Jahr die EM in Deutschland ansteht und Sommer gern als Stammkraft mit der Schweiz am großen Turnier teilnehmen will, wird er sich aller Voraussicht nach nicht in die Rolle der Nummer zwei zurückziehen. Ein Wechsel scheint äußerst realistisch.

Da kommt es dem 34-Jährigen und auch dem FC Bayern vermutlich nicht ungelegen, dass ein Top-Klub, der auch schon zu Jahresbeginn an Sommer baggerte, immer noch Interesse zeigt: Manchester United.

Ein Wechsel zum englischen Rekordmeister war auch im Januar schon Thema, am Ende ging der langjährige Gladbacher aber nach München.

Doch wie das englische Portal "talksport.com" berichtet, könnte es im zweiten Anlauf mit einem Engagement bei ManUnited klappen. Denn Erik ten Hag hat Sommer offenbar nicht aus den Augen verloren.

FC Bayern: Sommer wäre wohl vergleichsweise günstig zu haben

Im Gegenteil: Der Teammanager der Red Devils hat den Schweizer Nationalkeeper als perfekten Neuzugang ausgemacht, Sommers Profil soll ten Hag sehr gefallen, heißt es.

Das Gute aus United-Sicht: Sommer wäre wohl deutlich günstiger zu haben als zwei weitere Kandidaten, die auf ten Hags Liste stehen. Namentlich sind das laut "talksport.com" Jordan Pickford vom FC Everton (Marktwert circa 25 Millionen Euro) und Andre Onana (35 Millionen Euro) von Inter Mailand.

Für Sommer bezahlten die Münchner im Winter neun Millionen Euro Ablöse an Borussia Mönchengladbach. Mehr dürften die FCB-Verantwortlichen wohl nicht für den 34-Jährigen verlangen.

Bei Manchester United könnte Sommer in die Fußstapfen von David de Gea treten, der in den letzten Jahren im Tor der Red Devils stand. Der Vertrag des 32-jährigen Spaniers läuft aus. De Gea soll zwar kurz vor einer Verlängerung stehen. Seinen Stammplatz hat er jedoch laut "Telegraph" in der kommenden Spielzeit nicht mehr sicher. Nutzt Sommer diese Chance?