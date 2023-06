BVB plant offenbar überraschenden Verkauf

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

BVB-Talent Giovanni Reyna (M.) soll verkauft werden

Es ist gar nicht so lange her, da galt Giovanni Reyna als die vielversprechendste Entdeckung für die Zukunft von Borussia Dortmund. Doch nun hat sich das Blatt gewendet und der BVB denkt offenbar intensiv darüber nach, den einst so gehypten Offensivspieler zu verkaufen.

Auf dem Papier lesen sich die Leistungsdaten von BVB-Offensivmann Giovanni Reyna aus der jüngst abgelaufenen Saison eigentlich ganz gut. 22 Bundesliga-Einsätze, sieben Tore und zwei Vorlagen klingen vielversprechend.

Doch die Wahrheit ist, dass der US-Amerikaner in der Liga nur ein einziges Mal von Beginn an auf den Platz durfte - und in diesem Spiel (gegen Werder Bremen) nach unbefriedigender Leistung sogar vorzeitig ausgewechselt wurde. Eine Bilanz, die dem 20-Jährigen nicht schmeckt. Er möchte Stammspieler sein. Doch das können Borussia Dortmund und Trainer Edin Terzic ihm derzeit aus verschiedenen Gründen nicht bieten.

Ein herber Rückschlag für das einst als Wunderkind bezeichnete Top-Talent, das bereits im Alter von 17 Jahren sein Bundesligadebüt feierte und im gleichen Alter auch schon für das Team der USA auflief. Doch auf den Höhenflug folgten zahlreiche größere Verlezungen und kleinere Blessuren. Reyna kam nicht mehr richtig in Tritt. Hinzu kommt: Der Kampf um die Plätze ist eng beim BVB, die Konkurrenz ist groß.

So groß, dass die Dortmunder Verantwortlichen um Trainer Terzic und Sportchef Sebastian Kehl nach "Bild"-Informationen darüber nachdenken, Reyna zu verkaufen.

Es sind durchaus überraschende Überlegungen, galt der 20-Jährige doch noch vor einiger Zeit als der nächste große Star im Angriff des Vizemeisters.

BVB denkt an Verkauf von Reyna

"Sport1" berichtete gar, dass Reyna im Hintergrund als Nachfolger von BVB-Legende Marco Reus und damit als kommender Zehner aufgebaut werde. Sollte sich das nun tatsächlich geändert haben?

Terzic jedenfalls konnte mit Reyna in der abgelaufenen Saison nur selten wirklich etwas anfangen, brachte den 20-Jährigen wettbewerbsübergreifend meistens von der Bank, der US-Amerikaner bestritt "nur" 30 von 46 möglichen Partien - wie erwähnt meist nur für Kurzeinsätze. Kein Wunder, dass ihm der Frust über seine Reservistenrolle anzumerken war.

Obwohl Reynas Vertrag noch bis 2025 datiert und damit auch eine Leihe möglich ist, schreibt "Bild" allerdings tatsächlich von einem möglichen Verkauf des einstigen Wunderkindes. Von BVB-Seite hat sich noch niemand offiziell zu den Spekulationen geäußert.