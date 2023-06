Flick schlägt nach Kritik an DFB-Stars zurück

IMAGO/Jan Huebner/Franziska Gora

Flick will seine DFB-Kicker schützen

Bundestrainer Hansi Flick hat seine Fußball-Nationalspieler gegen die zunehmende Kritik verteidigt.

"Die Kritik müssen wir uns gefallen lassen, das ist okay. Es ist auch okay, wenn es sich auf meine Person fokussiert. Ihr könnt gerne mich kritisieren, aber lasst die Spieler nach einer langen Saison draußen", sagte Flick vor dem Länderspiel am Freitag (20:45 Uhr/ARD) in Warschau gegen Polen auf der Pressekonferenz.

Flick räumte allerdings ein, dass man sich die letzten Spiele anders vorgestellt habe. "Das ist nicht unser Anspruch", sagte er nach dem 3:3 gegen die Ukraine in Bremen.

Die Anzahl der Gegentore hätten aber weder etwas mit der "Formation oder dem System" zu tun. "Das waren individuelle Fehler", sagte Flick. Er sei aber überzeugt, "dass wir nächstes Jahr im Juni eine Mannschaft stehen haben, die top vorbereitet ist auf die EURO."

Bei den Spielen im September gegen Japan und Frankreich wird Flick auf Experimente verzichten. "Im September ist der Fokus noch mehr auf Stabilität gerichtet", sagte Flick.

Gündogan muss noch warten

Gegen Polen jedoch "werden wir morgen eine andere Mannschaft sehen", versprach Flick. So kehrt die aktuelle Nummer 1 Marc-André ter Stegen zwischen die Pfosten zurück. Auch Emre Can und Jamal Musiala erhielten eine Startelfgarantie.

Auch in der Dreierkette, die der Bundestrainer abermals testen möchte, dürfte es mindestens einen Wechsel geben. Thilo Kehrer von Conference-League-Sieger West Ham United wäre eine Alternative zum verunsicherten Nico Schlotterbeck.

Auf den Außen könnten Mönchengladbachs Jonas Hofmann und der Leipziger Benjamin Henrichs zum Zuge kommen. Robin Gosens hat nach seiner verspäteten Anreise zwar das Abschlusstraining in Frankfurt bestritten, ist aber wohl noch keine Option für die Startelf.

Lukas Klostermann und Timo Werner reisten derweil verletzt ab, Ilkay Gündogan erhält am Freitag noch eine Pause. "Er wird das Spiel in seiner Heimat Gelsenkirchen gegen Kolumbien machen", sagte Flick.

Im Sturm dürfte hingegen neben Niclas Füllkrug Kai Havertz eine Chance von Beginn an bekommen.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Polen: Szczesny/Juventus Turin (33 Jahre/72 Länderspiele) - Bereszynski/SSC Neapel (30/50), Wieteska/Clermont Foot (26/2), Bednarek/FC Southampton (27/48), Kiwior/FC Arsenal (23/11) - Blaszczykowski/Wisla Krakau (37/108), Linetty/FC Turin (28/44), Zielinski/SSC Neapel (29/80), Kaminski/VfL Wolfsburg (21/9) - Swiderski/Charlotte FC (26/21), Lewandowski/FC Barcelona (34/140). - Trainer: Santos

Deutschland: ter Stegen/FC Barcelona (31/32) - Kehrer/West Ham United (26/26), Ginter/SC Freiburg (29/51), Rüdiger/Real Madrid (30/58) - Hofmann/Borussia Mönchengladbach (30/20), Can/Borussia Dortmund (29/39), Kimmich/Bayern München (28/77), Henrichs/RB Leipzig (26/8) - Musiala/Bayern München (20/21) - Füllkrug/Werder Bremen (30/7), Havertz/FC Chelsea (24/35). - Trainer: Flick

Schiedsrichter: Orel Grinfeeld (Israel)