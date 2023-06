Kim-Transfer zum FC Bayern schon ganz nah?

IMAGO/Maurizio Borsari

Min-jae kim könnte beim FC Bayern anheuern

Noch vor wenigen Tagen war der Name Min-jae Kim wohl nicht vielen Fans des FC Bayern ein Begriff. Doch nach rasant an Fahrt aufnehmenden Transfer-Gerüchten könnte die sich anbahnende Verpflichtung des Innenverteidigers aus Neapel nun möglicherweise ganz schnell gehen.

Was gibt es Schöneres, als sich von einem Klub mit der Meisterschaft zu verabschieden? Das hat sich möglicherweise auch Min-jae Kim gedacht, der die SSC Neapel nach nur einer Saison und mit dem Serie-Titel in der Tasche schon wieder verlassen könnte. Seit Kurzem wird der erst im Juli 2022 von Fenerbahce nach Italien gewechselte Innenverteidiger nämlich intensiv mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Die Gerüchte um die Münchner und Kim nahmen zuletzt massiv an Fahrt auf.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge haben die Münchner den in seiner südkoreanischen Heimat aufgrund seiner robusten Spielweise als "The Monster" bezeichneten Abwehrspieler als perfekten Ersatz für die abwanderungswilligen Lucas Hernández und/oder Benjamin Pavard ausgemacht.

Über den Nationalspieler Südkoreas wurde intern ausgiebig diskutiert hieß es bei "Sky", laut "Sport1" war der technisch versierte 26-Jährige sogar schon Thema an der Säbener Straße, als der mittlerweile entlassene Sportchef Hasan Salihamidzic noch in Amt und Würden war. Auch der neue Cheftrainer Thomas Tuchel sei angetan von Kim, heißt es weiter.

Neben den Bayern soll auch Manchester United die Fühler nach dem 1,90-Meter-Mann ausgestreckt haben. Doch glaubt man den neuesten Informationen des Transfer-Experten Fabrizio Romano, dann haben die Red Devils keine Chance auf eine Verpflichtung.

Denn der FC Bayern befindet sich offenbar in ernsthaften Gesprächen mit Kim. Die Münchner Verantwortlichen sollen dem 26-Jährigen seine Rolle im zukünftigen Projekt vorgestellt haben. Eine Einigung sei ganz nah.

Kim selbst - von dem es vor Kurzem noch hieß, es würde einen Transfer in die Premier League bevorzugen - soll nun, wo die Verhandlungen voranschreiten, plötzlich einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister "verlockend" finden. Auch "Sky" berichtet, dass die FCB-Bosse auf eine schnelle mündliche Übereinkunft hinarbeiten. Demnach gefällt den Münchnern das Profil und die Mentalität des Innenverteidigers.

FC Bayern schon in Gehaltsfragen mit Kim einig?

Kurzum: Derzeit deutet viel auf einen Transfer zum Bundesliga-Serienmeister hin. Um Kim aus Neapel loszueisen, müssen die Bayern-Verantwortlichen allerdings die Ausstiegs-Klausel im Vertrag des Südkoreaners aktivieren. Diese liegt - je nach Medienbericht - im Bereich von 45 bis 70 Millionen Euro und kann offenbar ab Juli genutzt werden.

Egal, wie viel Kim am Ende kostet: Laut "footmercato" stellt die Summe für den FC Bayern "kein Problem" dar.

Weiter heißt es, dass man sich mit dem wohl besten Verteidiger Asiens bereits auf ein Netto-Gehalt von zehn Millionen Euro pro Jahr geeinigt haben soll (entspricht bei einem Spitzensteuersatz von 45 Prozent 14,5 Millionen Euro brutto). Knackpunkt ist derzeit angeblich noch die Summe, die Kims Berater für seine Dienste erhalten soll.

Laut "Sky" ist nach der aktuellen Länderspielphase ein Abschluss der Verhandlungen und damit ein Transfer zu erwarten.