Eintracht Frankfurt will offenbar bei Hertha BSC wildern

IMAGO/M. Popow

Jessic Ngankam von Hertha BSC (l.) wird bei Eintracht Frankfurt gehandelt

Hertha BSC droht womöglich der Abgang von Jessic Ngankam. Der ehemalige Liga-Konkurrent Eintracht Frankfurt soll das Offensiv-Juwel des Bundesliga-Absteigers auf dem Zettel haben.

"Bild" zufolge ist der Europa-League-Sieger von 2022 auf der Suche nach einem robusten, sprintstarken Mentalitätsspieler für die Offensive und hat Ngankam im Zuge dessen als Transfer-Ziel ausgemacht. Da der 22 Jahre alte Angreifer noch bis 2025 an Hertha BSC gebunden ist, wäre im Falle eines Wechsels nach Frankfurt eine hohe Millionen-Ablöse fällig, heißt es.

Eine schnelle Entscheidung in der Personalie ist dem Bericht zufolge nicht zu erwarten: Ngankam wolle sich zunächst auf seine Teilnahme an der U21-EM in Rumänien und Georgien (21. Juni bis 8. Juli) konzentrieren. Erst danach soll seine Zukunftsentscheidung fallen.

Eintracht Frankfurt ist wohl nicht Ngankams einzige Option für einen möglichen Wechsel. Im Mai hatte "Sky" den Youngster ausgerechnet mit Herthas Stadt-Rivale Union Berlin in Verbindung gebracht. Damals hieß es, die Alte Dame fordere mehr als zehn Millionen Euro für den Leistungsträger.

Hertha BSC will um Jessic Ngankam kämpfen

Den Kampf um Ngankam hat Hertha BSC laut "Bild" längst nicht aufgegeben. Sportdirektor Benjamin Weber habe dem umworbenen Eigengewächs zuletzt in einem persönlichen Gespräch seine Perspektive als Identifikationsfigur im Olympiastadion aufgezeigt.

Ngankam war in der Jugend von Hertha BSC ausgebildet worden, wechselte 2020 aber auf Leihbasis für zwei Jahre zu Greuther Fürth. Nach Ablauf der Leihe zogen die Franken eine Kaufoption für das Talent. Die Berliner hebelten diese aber umgehend dank einer Rückkaufoption aus.

2022/2023 kam Ngankam dann verletzungsbedingt zwar nur auf 18 Pflichtspieleinsätze im Trikot von Hertha BSC, verbuchte dabei aber immerhin vier Treffer und zwei Vorlagen.