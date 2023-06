Wolf spricht über Guerreiro-Transfer zu Bayern

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Guerreiro (li.) und Wolf (re.) spielten zusammen beim BVB

Obwohl er bereits sei 2018 bei Borussia Dortmund unter Vertrag steht, ist Marius Wolf so etwas wie die Entdeckung der gerade abgelaufenen Saison beim BVB gewesen. Nun hat der vielseitige 28-Jährige über seine mögliche Zukunft bei den Schwarz-Gelben gesprochen und sich außerdem zum Wechsel von Kollege Raphael Guerreiro geäußert, der sich ausgerechnet dem Liga-Rivalen FC Bayern anschließt.

Immer wieder galt Marius Wolf in der Vergangenheit bei Borussia Dortmund noch als Verkaufskandidat. Nach seinem Wechsel von Eintracht Frankfurt zum BVB im Sommer 2018 tat sich der Rechtsverteidiger schwer, wurde zwischenzeitlich zu Hertha BSC und zum 1. FC Köln ausgeliehen. Doch zuletzt schlug die Stunde des mittlerweile 28-Jährigen, der sich schon in der Saison 2021/22 immer mehr in den Fokus gespielt hatte.

In der jüngst abgelaufenen Spielzeit trug Wolf nun mit guten Leistungen dazu bei, dass die Schwarz-Gelben lange Zeit sogar vom Titel träumen durften. Doch wie geht es eigentlich für Wolf weiter, dessen Vertrag im nächsten Sommer ausläuft? In der Regel steht in diesem Fall eine Verlängerung oder eben ein Verkauf an, damit der abgebende Verein noch eine Ablöse erzielen kann. Der Routinier hat sich längst entschieden und wartet nun auf ein Signal.

Von "Spox" gefragt, ob es schon Gespräche über eine Verlängerung gab, sagte Wolf: "Nein. Ich wollte mich während der Saison davon nicht ablenken lassen." Ende des letzten Jahres habe dann seine Herz-Operation mögliche Verhandlungen verzögert.

"Zunächst lag mein Fokus darauf, nach meiner OP zurückzukommen", sagte Wolf und fügte an: "Dann waren die Spiele zu wichtig."

Jetzt, nach der Saison, könnte die Zeit gekommen sein. "Ich fühle mich wohl in Dortmund. Es war schon immer mein Verein, ich würde gerne bleiben", betonte der 28-Jährige.

Wolf lobt zwei Ex-BVB-Kollegen

Ganz anders als Wolf entschied sich zuletzt Raphael Guerreiro, der ein Verlängerungsangebot ausschlug und den BVB nach sieben Jahren (ablösefrei) verließ. Kurz nach seinem Abschied wurde bekannt, dass er sich dem FC Bayern anschließen wird. Der deutsche Rekordmeister bestätigte mittlerweile die anstehende Verpflichtung.

"Ich wünsche ihm persönlich alles Gute - obwohl er offenbar zu Bayern geht", kommentierte Wolf den Wechsel mit einem Lachen.

Guerreiro sei "menschlich ein Super-Typ und ein überragender Fußballer. Für mich war klar, dass er zu einem Top-Klub wechseln würde", so der Verteidiger.

Auch für den zu Real Madrid gewechselten Jude Bellingham hatte Wolf warme Worte über. "Wenn ich ihn bei seiner Ankunft und jetzt vergleiche, sehe ich zwei verschiedene Personen. Ich habe bisher im Fußball noch nie gesehen, dass sich jemand in so kurzer Zeit derart weiterentwickelt - fußballerisch, vor allem aber menschlich" lobte der BVB-Profi den für 103 Millionen Euro Fixsumme zu den Königlichen transferierten Engländer.