Düstere Prognose für den FC Schalke 04

IMAGO/UWE KRAFT

Schwierige Zeiten beim FC Schalke 04

Nach dem erneuten Abstieg aus der Fußball-Bundesliga hat der FC Schalke 04 offensiv den direkten Wiederaufstieg als Saisonziel ausgerufen. Mittelfristig träumen die Verantwortlichen von der Rückkehr in die Riege der deutschen Top-Klubs - wohl ein unrealistischer Gedanke.

"Schalkes Ziel ist illusorisch. Die anderen Klubs erwirtschaften so viel mehr an Geld, dass Schalke mit seinem klassischen, vernünftigen Finanzierungskonzept, aber ohne Erhöhung von Eigenkapital – etwa durch eine Ausgliederung – gar nicht über einen so kurzen Zeitraum aufschließen kann", sagte Sport-Ökonom Prof. Dr. Christoph Breuer von der Deutschen Sporthochschule Köln gegenüber "Bild".

Schalkes Vorstandschef Bernd Schröder hatte im Mai im Mitgliedermagazin "Schalker Kreisel" angekündigt, die Knappen wollten "mittelfristig wieder um die Top-Sechs der Bundesliga konkurrieren. Nicht aufgrund der Historie, sondern wegen der Stärke und Größe des Vereins".

Die harte Realität für den S04 heißt aber zunächst einmal wieder 2. Bundesliga - und Sparzwang aufgrund des aktuell immer noch hohen Schuldenstands.

Pläne des FC Schalke 04 "fahrlässig"

Passend dazu hatte "Sport Bild" zuletzt Gedankenspiele des früheren Vorstands um Peter Peters, Alexander Jobst und Jochen Schneider enthüllt, in denen auch über die mögliche Ausgliederung des Spielbetriebs in eine Kapitalgesellschaft nachgedacht wurde.

Diese hätte Schalke einen Betrag von 200 Millionen Euro einbringen sollen, wurde aber letztlich nicht weiter verfolgt und gilt heute als unrealistisch - laut Breuer ein Fehler.

"Viele Vereine haben eine Ausgliederung vollzogen, ohne Investoren an Boot zu holen. Etwa Gladbach oder Köln. Auf eine Ausgliederung zu verzichten, ist finanziell sogar fahrlässig, weil man im Falle eines kurzfristigen Liquiditätsproblems nicht die Option hat, an Geld zu kommen. Und wenn ich mir Schalkes Finanzen anschaue, ist davon auszugehen, dass es über kurz oder lang dazu kommen wird", erklärte der Finanz-Experte.