Bericht: Bayern-Star trifft Zukunftsentscheidung

Sadio Mané (r.) spielte eine schwache erste Saison beim FC Bayern

Die großen Erwartungen an ihn konnte Sadio Mané in seinem ersten Jahr beim FC Bayern nicht erfüllen. Für rund 32 Millionen Euro vom FC Liverpool geholt, blieb der Offensivmann häufig ziemlich blass auf dem Feld und verlor in der Rückrunde sogar seinen Stammplatz. Über seine weitere Zukunft in München soll Mané nun eine Entscheidung getroffen haben.

Jüngst mehrten sich bereits die Spekulationen, wonach der 31-Jährige nach nur einer Saison in der Bundesliga schon wieder die Flucht ergreifen könnte. Zuletzt wurde unter anderem ein Wechsel nach Saudi-Arabien ins Spiel gebracht.

"Bild"-Fußballchef Christian Falk vermeldete nun in seinem Podcast, dass alle aufgekommenen Wechselgerüchte bei Sadio Mané nicht zutreffend seien. Der Spieler wolle auf keinen Fall aus München weg, so die Aussage des Reporters.

Mané im ersten Jahr beim FC Bayern mit 38 Pflichtspielen

Vielmehr wolle der Flügelstürmer am 13. Juli zum Vorbereitungsauftakt beim FC Bayern einen neuen Versuch unternehmen, seine Spuren im Klub zu hinterlassen. Mit seiner ersten Saison beim deutschen Rekordmeister war Mané selbst alles andere als zufrieden, nun soll im zweiten Bayern-Jahr der Knoten in Deutschland platzen.

Mané stand in der abgelaufenen Spielzeit in wettbewerbsübergreifend 38 Pflichtspielen für die Münchner auf dem Rasen, erzielte dabei immerhin zwölf Tore. In der Bundesliga kam er allerdings im Frühjahr vermehrt nur noch als Einwechselspieler zum Zuge.

Zu wenig für die hohen Ansprüche des langjährigen Starspielers des FC Liverpool, der beim FC Bayern insgesamt für drei Jahre unterschrieben hatte.

Negativer Höhepunkt seiner ersten FCB-Spielzeit war die handfeste Auseinandersetzung mit Leroy Sané nach dem Champions-League-Spiel gegen Manchester City, nach der Mané kurzzeitig sogar suspendiert worden war.