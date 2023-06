Nächster Schalke-Star offenbar heiß begehrt

IMAGO/RHR-FOTO

Florian Flick könnte den FC Schalke 04 womöglich verlassen

Nach dem Bundesliga-Abstieg steht der FC Schalke 04 vor einem großen Umbruch im Kader. Etliche prominente Spieler werden umworben oder stehen bereits als Abgänge fest. Nun hat ein weiterer S04-Star Begehrlichkeiten geweckt.

Wie die "Bild" berichtet, könnte Mittelfeldmann Florian Flick die Königsblauen womöglich im Sommer verlassen. Der 1. FC Nürnberg, an den der 23-Jährige in der Rückrunde verliehen war, soll großes Interesse an einer festen Verpflichtung des Sechser haben. Im Raum steht demnach eine Ablösesumme im siebenstelligen Bereich.

Beim 1. FC Kaiserslautern sei Flick sogar ein "Wunschspieler". Von Holstein Kiel und den Bolton Wanderers aus der dritten englischen Liga liegen wohl ebenfalls Anfragen beim Management des früheren U21-Nationalspielers vor.

Gegenüber der "Bild" schloss Berater Konstantinos Kilikidis einen Schalke-Abschied deshalb nicht kategorisch aus. "Jeder weiß, wie wichtig ihm Schalke ist, und er hat ja auch noch ein Jahr Vertrag. Aber er weiß auch vom Interesse anderer Klubs. Am Ende des Transfer-Fensters wird man sehen, wo sein Weg weitergeht", so der Agent.

Bittere Abgänge drohen dem FC Schalke 04

Auf Schalke ist der defensive Mittelfeldspieler derweil bislang für den Zweitligakader eingeplant. Das betonte Sportdirektor André Hechelmann gegenüber dem Blatt:" Er ist unser Spieler und dementsprechend ist der Plan mit ihm."

Noch laboriert Flick allerdings an den Folgen eines Mittelfußbruches. Mögliche Transfer-Überlegungen müssen sich also zunächst hinter den Genesungsprozess anstellen. Laut Berater Kilikidis sei erst in etwa vier Wochen die Rückkehr auf den Trainingsplatz geplant.

Dem Bericht zufolge könnte eine Entscheidung deshalb vielleicht erst nach dem Trainingsauftakt in Gelsenkirchen fallen, wenn für Flick abzusehen ist, wie seine Startelf-Chancen nach überstandener Verletzung tatsächlich sind.

Flick ist aktuell nicht der einzige Schalker, der bei anderen Klubs auf dem Radar gelandet ist. Top-Scorer Marius Bülter steht wohl kurz vor einem Wechsel zur TSG Hoffenheim. In Person von Rodrigo Zalazar könnte noch ein weiterer Leistungsträger den Klub zeitnah verlassen.