FC Bayern verkündet nächsten "Neuzugang"

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg

Tarek Buchmann rückt beim FC Bayern zu den Profis auf

Der FC Bayern hat nach Konrad Laimer und Raphael Guerreiro, dessen Verpflichtung allerdings noch nicht offiziell bestätigt ist, den nächsten "Neuzugang" für die kommende Saison unter Dach und Fach gebracht.

Wie der deutsche Rekordmeister am Freitag mitteilte, erhält U19-Kapitän Tarek Buchmann einen Profi-Vertrag über drei Jahre bis zum 30. Juni 2026.

"Wir freuen uns sehr, mit Tarek Buchmann ein vielversprechendes Talent von unserem FC Bayern Campus näher an unsere Profimannschaft heranzuführen. Er hat sich in den vergangenen Jahren sportlich sehr gut entwickelt und jetzt erhält er die Möglichkeit, bei uns den nächsten Schritt zu gehen", sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen.

Buchmann bezeichnete es als "große Ehre, meinen ersten Profivertrag beim FC Bayern zu unterschreiben. Ich weiß, welches Privileg es ist, für diesen Verein zu spielen."

Der Klub habe ihn "immer top unterstützt und gefördert, ich spüre großes Vertrauen. Gleichzeitig sehe ich es als meine Verpflichtung, weiter hart an mir zu arbeiten. Ich will meine Chancen nutzen, in jedem Training und Spiel, um gemeinsam mit dem FC Bayern einen erfolgreichen Weg zu gehen".

So plant der FC Bayern mit Tarek Buchmann

Buchmann soll im Team von Trainer Thomas Tuchel laut Medienberichten zunächst allerdings nur trainieren. Regelmäßig Spielpraxis erhält er demnach in der U23, die in der kommenden Saison in der Regionalliga Bayern um den Aufstieg in die 3. Liga mitspielen will.

Sollten die wechselwilligen Benjamin Pavard und Lucas Hernández den Klub tatsächlich in der am 1. Juli startenden Transfer-Periode verlassen, winkt Buchmann allerdings womöglich die Rolle als Nummer vier in der Innenverteidiger-Hierarchie hinter Matthijs de Ligt, Dayot Upamecano sowie einem Neuzugang auf Top-Niveau, den der FC Bayern in diesem Fall dann verpflichten würde.

Buchmann war 2019 aus dem Nachwuchsbereich des FC Augsburg nach München gewechselt. In der abgelaufenen Saison kam er für die U19 auf 18 Einsätze (ein Tor/eine Vorlage).