Abschied vom FC Bayern? Goretzka reagiert auf Gerüchte

IMAGO/ULMER

Leon Goretzka will beim FC Bayern bleiben

Weil er in den letzten Monaten nicht immer Top-Leistungen ablieferte, wurde Leon Goretzka zuletzt mit einem Sommer-Abschied vom FC Bayern in Verbindung gebracht. Nun hat sich der Mittelfeldspieler zu den Gerüchten um seine Person geäußert und außerdem über sein Verhältnis zu FCB-Kollege Joshua Kimmich gesprochen, neben dem es Goretzka laut TV-Experte Mario Basler angeblich nicht leicht hat.

"Der, der im Mittelfeld neben ihm spielt, ist die ärmste Sau, weil der nur am Hin- und Herrennen ist": Diese Worte von Mario Basler aus dem "Doppelpass" Anfang Juni über Joshua Kimmich, die klar an Leon Goretzka adressiert waren, haben dem Mittelfeldspieler gar nicht gefallen.

Weiter sagte TV-Experte Basler außerdem: "Goretzka hat man zerstört, weil man jedes Mal, obwohl Kimmich schlechter gespielt hat als Goretzka, Goretzka ausgewechselt hat". Kimmich hingegen habe "seine Sch***e weiterspielen" dürfen.

"Ich bin kein Freund von diesen polarisierenden Aussagen", setzte Goretzka nun bei "Sport1" ein deutliches Stoppschild in Richtung Basler.

Das Gegenteil sei der Fall. Kimmich habe ihm "in den letzten Jahren eigentlich immer den Rücken freigehalten. Die Situation hat sich zuletzt ja sogar noch ein wenig geändert aufgrund des Positionswechsels", so Goretzka weiter.

Er sei "zu 100 Prozent von Joshuas Qualitäten überzeugt. Als Spieler und noch mehr als Mensch", fügte der 28-Jährige an und lobte den Kollegen überschwänglich: "Es ist ein Privileg, mit ihm gemeinsam für unser Land und beim FC Bayern zu spielen."

FC Bayern: Goretzka spricht über die Wechselgerüchte

Weil die Mittelfeldachse bei den Münchnern in der abgelaufenen Saison nicht immer reibungslos funktionierte, der Klub zudem bereits Konrad Laimer verpflichtete und über weitere Transfers für die Zentrale nachdenkt, wurde Goretzka in mehreren Medien als möglicher Abgang in diesem Sommer gehandelt.

Doch daran denkt der DFB-Kicker nicht. "Ich habe keine anderen Pläne, als bei Bayern zu bleiben! Wir haben nächstes Jahr Großes vor, das hat Jo (Kimmich) nach dem Ukraine-Spiel ganz treffend gesagt." In der kommenden Saison will Goretzka mit den Bayern "wieder in allen Wettbewerben richtig angreifen".

Der Vertrag des gebürtigen Bochumers bei den Münchnern ist noch bis 2026 datiert. Gefragt, ob er sich vorstellen kann, irgendwann in seine alte Heimat zurückzukehren, sagte der Rechtsfuß: "Jeder weiß, dass ich allein aus familiären Gründen sehr mit dem Ruhrgebiet verbunden bin. Das ist kein Geheimnis."

Seine Ex-Klubs, der FC Schalke 04 und der VfL Bochum, seien "geile Vereine", aber: Ein Wechsel sei "kein Thema für die nächsten Jahre".