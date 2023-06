Schalke droht Skarke-Abgang zum Reviernachbarn

IMAGO/RHR-FOTO

Tim Skarke (r.) könnte den FC Schalke in diesem Sommer wieder verlassen

Nach dem Bundesliga-Abstieg wird der Kader des FC Schalke 04 einmal mehr gründlich auf den Prüfstand gestellt. In allen Mannschaftsteilen wird es bei den Königsblauen Veränderungen geben. Jetzt ploppten zu einem weiteren S04-Spieler neue Wechselspekulationen auf.

Wie "Sky"-Reporter Dirk große Schlarmann vermeldete, soll die Zukunft von Offensivspieler Tim Skarke beim FC Schalke 04 noch ungeklärt sein. Angeblich gibt es Möglichkeiten für den Flügelstürmer, auch weiterhin im deutschen Fußball-Oberhaus zu bleiben.

So soll auch der Reviernachbar VfL Bochum auf Skarke aufmerksam geworden sein. Laut dem Medienbericht will der 26-Jährige gerne in der Region bleiben, da seine Freundin beruflich in Essen tätig ist. Diese Konstellation würde den VfL Bochum zu einer durchaus reizvollen Alternative für Skarke machen.

Der Rechtsaußen wurde im Sommer des letzten Jahres vom 1. FC Union Berlin nach Gelsenkirchen verliehen. Seine Schalke-Zukunft hängt ohnehin noch davon ab, ob der Klub die Kaufoption in Höhe von drei Millionen Euro für Skarke ziehen wird.

Skarke erzielte für den FC Schalke 04 nur einen Treffer

Der gebürtige Heidenheimer hat sich in seinem ersten Schalke-Jahr noch nicht vollkommen im königsblauen Trikot durchsetzen können. In der Abstiegssaison standen lediglich sechs Startelfeinsätze zu Buche. Insgesamt steuerte er nur einen Treffer für S04 bei.

Beim VfL Bochum wird zunächst wohl erst über die Personalie Gerrit Holtmann befunden. Der schnelle Flügelspieler wurde zuletzt unter anderem mit einem Wechsel in die USA in Verbindung gebracht. In diesem Falle gilt Skarke an der Castroper Straße wohl als potenzieller Nachfolger.

Laut "Sky" hofft Union Berlin insgeheim noch darauf, die Ablösesumme für den Spieler noch etwas in die Höhe treiben zu können, sollte er nicht für die festgeschriebenen drei Millionen Euro zum FC Schalke wechseln. Eine endgültige Entscheidung ist noch nicht gefallen.