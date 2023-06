BVB macht Can offenbar Druck

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Wie geht es für BVB-Star Emre Can weiter?

Der Vertrag von Emre Can bei Borussia Dortmund läuft im kommenden Sommer aus. Doch der Mittelfeldspieler macht derzeit wohl noch keine Anstalten, beim BVB zu verlängern. Deshalb haben die Schwarz-Gelben dem 29-Jährigen nun wohl sprichwörtlich die Pistole auf die Brust gesetzt. Can bleiben somit zwei Optionen in den kommenden Wochen.

Emre Can ist bei Borussia Dortmund eine der Überraschungen der abgelaufenen Saison gewesen. Mit starken Leistungen trug der Mittelfeldmann in der Rückrunde dazu bei, dass der BVB bis zum letzten Spieltag sogar vom Titel träumen durfte. Eine beeindruckende Kehrtwende, denn noch im letzten Sommer und auch im Winter, vor dem Can die Nominierung für die WM in Katar verpasste, galt der vielseitige BVB-Profi als Wechselkandidat.

Doch durch seine Leistungsexplosion hat sich der Wind nun offenbar gedreht. Laut "Sport1" wollen die Dortmunder gern mit Can verlängern. Denn dessen Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Gespräche habe es aber bislang noch keine gegeben.

Das liegt wohl vorrangig daran, dass Can derzeit keine Anstalten macht, eine Verlängerung in Betracht zu ziehen. Stattdessen bereitet man sich in Dortmund wohl schon einmal auf einen zeitnahen Abgang des 29-Jährigen vor. Denn: Sollte Can eine Ausdehnung seines Arbeitspapiers ausschlagen, soll er nach "Sport1"-Infos definitiv zeitnah verkauft werden.

Die sportlich Verantwortlichen hätten dem Management Cans mitgeteilt, dass sie mit ihm noch Geld verdienen wollen und er keinesfalls Mitte 2024 ablösefrei gehen soll.

Kurzum: Can steht nun vor der Wahl und hat zwei Optionen. Entweder er verlängert beim BVB, was dem Vernehmen nach nur zu geringeren finanziellen Konditionen möglich ist. Derzeit soll er laut dem Bericht zehn Millionen Euro im Jahr einstreichen, womit er zu den Topverdienern gehört. Sportchef Sebastian Kehl könnte versuchen, das Jahresgehalt ein wenig zu reduzieren, heißt es.

Can fühlt sich beim BVB "sehr wohl"

Oder: Can entscheidet sich für einen Wechsel in der in Kürze startenden Transferperiode. Laut "Sport1" wurde er vor gut einem Jahr bereits mit Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht. In der Premier League könnte er wohl weiter sein Top-Gehalt von zehn Millionen Euro kassieren. Auch andere Klubs könnten hellhörig werden, falls Can offiziell auf den Markt kommt.

Noch soll Can aber keine Zukunftsentscheidung getroffen haben. Derzeit weilt der 29-Jährige bei der deutschen Nationalmannschaft. Am Freitagabend gegen Polen (20:45 Uhr) wird der BVB-Profi in der Startelf stehen, das hat Bundestrainer Hansi Flick bereits angekündigt.

Can war im Januar 2020 zunächst auf Leihbasis und im Sommer darauf dann fest von Juventus Turin zur Borussia gewechselt. Im Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" betonte er, dass er sich in Dortmund derzeit "sehr wohl" fühle.