Grealish-Vater verrät: So hoch war Citys Party-Rechnung

IMAGO/Nigel French

Jack Grealish (mit gelber Warnweste) feierte mit Manchester City das Triple

Die Bilder der feiernden Stars von Triple-Sieger Manchester City gingen am vergangenen Montag um die ganze Welt. Seit dem Gewinn der Champions League in der Nacht zu Sonntag feierten die Sky Blues eine wilde Party, die am Montag beim Empfang in der Heimat vor Zehntausenden City-Fans ihren Höhepunkt fand. Vor allem Nationalspieler Jack Grealish war nicht mehr zu halten.

In den sozialen Medien gingen mehrere Bilder und Videos von dem 27-Jährigen viral, der zum Teil stark betrunken die Stimmung bei den Cityzens immer wieder einheizte. Schon vor Ort im Finalstadion in Istanbul gab Grealish den Einpeitscher für seine Mannschaft, hielt seine Feierlaune knapp zwei Tage lang durch.

Sein Vater Kevin Grealish hat jetzt verraten, wie hoch die Getränkekosten bei der rauschenden Triple-Party von ManCity am Ende waren.

"Ich habe die Getränke-Rechnung gesehen. 47.000 Pfund", meine Grealish senior gegenüber dem "Mirror". Umgerechnet sind das knapp 55.000 Euro, die der Klub am Ende seiner Feierlichkeiten "auf dem Deckel" gehabt haben soll.

Manchester City bejubelte ersten Triumph in der Champions League

Der Vater von Jack Grealish stellte aber klar: "Ich muss aber auch sagen, dass das nicht nur Jacks Getränkerechnung war. Er ging diese Nacht sogar früher nach Hause."

Die Feierlichkeiten des Starensembles soll insgesamt bis acht Uhr Dienstagmorgens gegangen sein. Zu diesem Zeitpunkt habe sich Grealish aber wohl längst im Bett befunden.

Manchester City hatte mit dem ersten Triumph überhaupt in der Champions League den größten Erfolg der Vereinsgeschichte gefeiert. Zuvor hatte die Mannschaft von Startrainer Pep Guardiola bereits die englische Meisterschaft sowie den englischen FA-Cup gewonnen.

Nach zwei Tagen Erholung brachen viele City-Stars, darunter auch Jack Grealish, zuletzt noch zu ihren Nationalmannschaften auf, ehe es danach in den verdienten Sommerurlaub geht.