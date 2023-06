Matthäus benennt größtes Kimmich-Problem

IMAGO/Tilo Wiedensohler

Hansi Flick (l.) und Lothar Matthäus

Die Leistungen von Joshua Kimmich beim FC Bayern und auch der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft spalteten in den letzten Wochen die Gemüter. Vor allem die kritischen Stimmen am Mittelfeldspieler wurden lauter, nachdem zuletzt immer wieder individuelle und spieltaktische Fehler produziert wurden.

Einer der Kritiker von Joshua Kimmich in den letzten Tagen war Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus. Laut dem Weltmeister von 1990 war die etwas offensivere Positionierung Kimmichs in den letzten Wochen eher kontraproduktiv.

Vor allem der offensichtliche Aufgabentausch mit Leon Goretzka, der sowohl beim FC Bayern als auch beim DFB-Team zuletzt vermehrt die Sechser-Position Kimmichs übernommen hatte, war in Matthäus' Augen eine klare Fehlentscheidung.

Der 61-Jährige unterstrich nun noch einmal in seiner "Sky"-Kolumne, dass ihm die Performance Kimmichs als vermeintlicher Achter mit vermehrten Offensiv-Aufgaben nicht gefalle.

Matthäus: "Ich verstehe es nicht"

"Ich verstehe eins nicht: Warum reiße ich etwas auseinander, was über Jahre in München erfolgreich funktioniert hat, nur weil ich etwas Neues ausprobieren will? Damit setze ich mich wieder unter Druck und gehe wieder in eine Diskussion. Aber wir brauchen Ruhe", so Matthäus über den Aufgabentausch von Kimmich und Goretzka.

"Warum soll auf einmal Goretzka auf der Sechs spielen und Kimmich auf der Acht? Es hat alles funktioniert bei Bayern bis vor eineinhalb Jahren, sie haben mit Hansi Flick als Trainer sechs Titel gewonnen. Das ist mein Kritikpunkt", führte der ehemalige Weltfußballer dazu weiter aus.

Matthäus benennt zentrales Kimmich-Problem

Dass ausgerechnet der einstige FCB-Erfolgstrainer Flick nun auch in der Nationalmannschaft diese neue taktische Ausrichtung bei den beiden Bayern-Stars ausprobiere, könne Matthäus nicht nachvollziehen: "Hansi hat Kimmich in seinem neuen System etwas vorgeschoben und Goretzka hinten spielen lassen. Das hat nicht funktioniert", so der heutige TV-Experte.

Der Bundestrainer solle dieses taktische Experiment nochmals überdenken und womöglich wieder auf bewährte Systeme und Ausrichtungen vertrauen, so Matthäus.

"Wenn er (Kimmich, Anm. d. Red.) das Zentrum freimacht, seine Ausflüge auf die halbrechte Seite macht und mit seinen Weltklasse-Chipbällen Tore einleitet, dann ist es ja in Ordnung. Aber dann ist er nicht mehr der Sechser. Das ist meiner Meinung nach das Problem. Wenn Kimmich seine Position hält, dann profitieren er selbst sowie seine Mitspieler und die Mannschaft davon", ist sich Matthäus sicher.

Am Freitagabend führt der Bayern-Star die deutsche Nationalmannschaft erneut als Kapitän auf das Feld gegen die Auswahl Polen (ab 20:45 Uhr).