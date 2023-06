Perfekt: BVB-Abgang findet neuen Klub!

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Mahmoud Dahoud (M.) verlässt den BVB gen England

Seit Monaten steht bereits fest, dass Mahmoud Dahoud den BVB im Sommer verlassen wird. Seit Freitag ist auch sein neuer Arbeitgeber bekannt.

Wie erwartet schließt sich der zweimalige deutsche A-Nationalspieler zum 1. Juli dem englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion an. Bei den Seagulls unterschreibt der 27-Jährige einen langfristigen Vertrag bis 2027.

"Ich bin begeistert, Mahmoud bald in meinem Team zu haben. Ich wollte ihn schon holen, als ich noch bei Sassuolo war. Ich bin mir sicher, dass er ein Top-Spieler bei uns sein wird", wurde Brighton-Trainer Roberto De Zerbi in der offiziellen Vereinsmitteilung zitiert.

David Weir, seines Zeichens Technischer Direktor des kommenden Europa-League-Teilnehmers, ergänzte: "Seine Qualität und sein Können werden die Optionen, die Roberto zur Verfügung stehen, deutlich erweitern. Er ist ein erstklassiger Spieler und hat viel Erfahrung auf höchstem Niveau in Deutschland sowie auch in Europa."

Dahoud beim BVB zuletzt nur noch Nebendarsteller

Im Vorjahr noch eine wichtige Säule im Dortmunder Mittelfeld, spielte Dahoud bei den Westfalen 2022/2023 fast gar keine Rolle mehr.

Geplagt von Verletzungen brachte es der Kreativkopf in der Bundesliga gerade mal auf vier Startelf-Einsätze, in der Champions League stand er in seiner letzten BVB-Saison keine einzige Sekunde auf dem Rasen.

Dennoch behielt sich der gebürtige Syrer immer seine von Grund auf positive Art bei, wie er unlängst noch einmal betonte: "Das ist wichtig, sonst gehst du kaputt in diesem Geschäft!"

Dahoud etablierte sich in seiner Zeit bei den Schwarz-Gelben zum gestandenen Bundesliga-Profi, bestritt insgesamt 102 Spiele im deutschen Oberhaus und wurde 2021 DFB-Pokalsieger.

Schon im Frühling wurde jedoch klar, dass beide Seiten ab Juli getrennte Wege gehen würden. Jetzt wagt der Edeltechniker sein erstes großes Abenteuer im Ausland.