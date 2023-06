Real macht Ernst! Folgt Adeyemi Bellingham nach Madrid?

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Auch BVB-Youngster Karim Adeyemi (r.) soll bei Real Madrid hoch im Kurs stehen

Gerade erst wurde der Wechsel von Jude Bellingham zu Real Madrid abgewickelt, da droht dem BVB schon der nächste Abgang eines Ausnahmetalents gen Spanien: Einem Bericht zufolge sind die Königlichen ernsthaft an Karim Adeyemi interessiert.

Nach "Bild"-Informationen will der Champions-League-Halbfinalist den deutschen Nationalspieler bereits in diesem Sommer in die Primera División holen. Eine erste Kontaktaufnahme mit dem Management des 21-Jährigen habe unlängst stattgefunden, heißt es.

Adeyemi war erst im vorigen Sommer von RB Salzburg nach Dortmund gewechselt. In seiner ersten Saison in Schwarz-Gelb bestritt der wieselflinke Angreifer 32 Pflichtspiele und sammelte dabei 15 Scorerpunkte (neun Tore, sechs Vorlagen). Der Durchbruch gelang ihm gleichwohl erst nach der Winterpause.

Beim BVB hat der gebürtige Münchner noch einen langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2027, eine Ausstiegsklausel soll darin nicht enthalten sein. Allzu wahrscheinlich ist ein Transfer daher nicht.

Real soll in Adeyemi eine ideale Ergänzung für die Offensive sehen, speziell aufgrund seiner enormen Geschwindigkeit passe er ins gesuchte Profil der Madrilenen, so "Bild".

BVB schwimmt nach Bellingham-Verkauf im Geld

Auf das Geld aus einem möglichen Adeyemi-Verkauf ist man in Dortmund indes keinesfalls angewiesen. Für Bellingham erhält die Borussia 103 Millionen Euro als fixe Ablöse von Real, hinzu kommen Boni bis zu einer maximalen Gesamthöhe von rund 30 Prozent des Fixbetrages.

Als Wunschlösung für die Nachfolge von Bellingham gilt beim BVB der Mexikaner Edson Álvarez von Ajax Amsterdam. Zuletzt gerieten die Verhandlungen allerdings ins Stocken.

Laut "Bild" sollen die Niederländer neuerdings 45 Millionen Euro für den Abräumer aufrufen, zuvor war von maximal 35 Millionen Euro die Rede gewesen. Grund für die gestiegenen Forderungen sind wohl zahlungskräftige Mitbewerber wie West Ham United.