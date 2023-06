Pressestimmen zur DFB-Pleite: "Hansi und sein Flickwerk"

IMAGO/Marc Schueler

Bundestrainer Hansi Flick steht mehr und mehr in der Kritik

Die deutsche Nationalmannschaft hat rund ein Jahr vor der Heim-EM die nächste Niederlage kassiert. Nach dem 0:1 in Polen steht die DFB-Auswahl medial in der Kritik. Im Ausland ist man vom Zustand des einstigen Fußball-Riesen überrascht. Die Pressestimmen:

Deutschland

kicker: "Viel Ballbesitz, kein Tor: Kiwior sorgt für nächsten DFB-Dämpfer. Das 3:3 gegen die Ukraine machte wenig Hoffnung auf baldige Besserung beim DFB-Team, in Polen trat die deutsche Nationalmannschaft gleich mit neun Wechseln in der Startelf auf. Nur Rüdiger und Kimmich blieben von Anfang an dabei."

Bild: "Flick-Krise immer schlimmer! Wer hat eigentlich noch Lust auf die EM 2024? Beim 0:1 in Polen gibt's die nächste Portion Frust. Bundestrainer Hansi Flick (58) experimentiert nach der Ukraine-Offenbarung (in letzter Sekunde noch ein 3:3 geholt) weiter. Von einem Mannschaftsgerüst ist weiter nichts zu sehen."

ntv: "Zweifel an Flick wachsen: DFB-Elf verliert in Polen. Die Reaktion auf das schwache Jubiläum gegen die Ukraine bleibt aus: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft verliert in Polen. Mit der Niederlage beim Abschied einer BVB-Legende wächst der Druck auf Bundestrainer Flick. Zum 11. Mal in den jüngsten 15 Spielen bleibt seine Elf sieglos."

RTL: "DFB-Krise spitzt sich zu! Deutschland verpatzt nächsten Test. So sollte es eigentlich nicht weitergehen! Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft fällt auch beim Härtetest gegen Polen durch und ist weiter verzweifelt auf der Suche nach ihrer Turnierform. Das bittere 0:1 setzt den Bundestrainer Hansi Flick aller Treueschwüre zum Trotz noch stärker unter Druck, die Zweifel wachsen."

Süddeutsche: "Bei der DFB-Elf steht die falsche Null. Besserer Auftritt als gegen die Ukraine, aber das schlechtere Resultat: Beim 0:1 in Warschau hält der gegnerische Torhüter stark und das DFB-Team setzt seinen Negativlauf fort - die Kritik an der Amtsführung des Bundestrainers dürfte zunehmen."

FAZ: "Kein deutscher Fortschritt mit Flick. Offensiv harmlos, defensiv wacklig: Die deutsche Fußball-Nationalelf bleibt beim 0:1 in Polen wieder vieles schuldig. Ein Jahr vor Beginn der Heim-EM steigt der Druck vor dem Spiel gegen Kolumbien."

Polen

Przeglad Sportowy: "Dieses Spiel wird uns noch lange in Erinnerung bleiben! Polen siegt über Deutschland - zwei große Helden. Polen gewann gegen Deutschland 1:0 nach dem Siegtreffer von Jakub Kiwior. Der Held der Rot-Weißen war wie schon 2014 Wojciech Szczesny. Der polnische Torwart tat sein Bestes, um den Abschied von Jakub Blaszczykowski mit einem prestigeträchtigen Sieg zu krönen."

Gazeta Wyborcza: "Der bestmögliche Abschied von Jakub Blaszczykowski. Die Deutschen spielen Fußball, Polen gewinnt. Dank des phänomenalen Spiels von Wojciech Szczesny kassiert die polnische Nationalmannschaft im Spiel gegen Deutschland kein Tor. Ein 1:0-Sieg ist aber kaum ein faires Ergebnis."

Fakt: "Wir haben die Deutschen besiegt! Die Helden des Spiels waren Kuba, Kiwior und Szczesny. Was für ein Thriller! Es war das dritte Spiel von Fernando Santos als Trainer der polnischen Nationalmannschaft. Bis zum Spiel gegen Deutschland am Freitag herrschte, gelinde gesagt, keine große Aufregung. Zugegeben, es war 'nur' ein Freundschaftsspiel, aber eine Partie gegen unseren Nachbarn im Westen ist immer etwas Besonderes. Und so war es auch dieses Mal!

Schweiz

Blick: "Polen-Pleite lässt DFB-Elf noch tiefer in die Krise sinken. Eigentlich will Deutschland ein Jahr vor der Heim-EM eine Fussball-Euphorie entfachen. Stattdessen nimmt der Frust rund um die DFB-Elf und Trainer Hansi Flick immer mehr zu."

NZZ: "Hansi und sein Flickwerk. Der Zustand des deutschen Nationalteams macht der Öffentlichkeit ein Jahr vor der EM im eigenen Land sorgen – Bundestrainer Flick findet einfach keinen Weg aus der Krise."