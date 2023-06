Erstes Treffen zwischen FC Bayern und Kim-Beratern

IMAGO/HOCH ZWEI / Italy Photo Press

Min-jae Kim wird mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Beim FC Bayern ist Min-jae Kim zum Wunschkandidaten für die Nachfolge von Lucas Hernández avanciert. Eine Einigung zwischen dem Abwehrspieler der SSC Napoli und dem deutschen Rekordmeister rückt Berichten zufolge immer näher. Ein erstes Treffen soll nun stattgefunden haben.

Nach Angaben des "kicker" hat es zwischen den Verantwortlichen des FC Bayern und den Beratern des südkoreanischen Innenverteidigers Min-jae Kim erste Verhandlungen gegeben. Die Gespräche sollen dem Fachblatt zufolge sehr positiv verlaufen sein.

Der 26-Jährige spielt erst seit einem Jahr für den Serie-A-Klub, mit dem er prompt die italienische Meisterschaft gewinnen konnte. Kim war für rund 18 Millionen Euro von Fenerbahce nach Neapel gewechselt und hatte einen Vertrag bis 2025 unterzeichnet - inklusive Ausstiegsklausel. Diese kommt dem FC Bayern nun zu Gute.

Die zu zahlende Ablösesumme für den 1,90 Meter großen, kopfballstarken Abwehrmann soll sich Berichten zufolge auf 50 Millionen Euro belaufen. Geld, das der FC Bayern vor allem dann zu zahlen bereit ist, sollte Lucas Hernández in diesem Sommer seinen angestrebten Wechsel zu Paris Saint-Germain vollziehen. Für den Franzosen fordern die Münchner "Bild" zufolge ebenfalls 50 Millionen Euro.

FC Bayern: Kim auch im "Ausschuss Sport" diskutiert

Kim wäre somit ein passender Ersatz für Hernández und/oder Benjamin Pavard, den es ebenfalls in diesem Sommer zu einem anderen Klub ziehen könnte. Auch der 27-Jährige hatte dem Vernehmen nach dem FC Bayern unlängst mitgeteilt, dass er seinen bis 2024 gültigen Vertrag nicht verlängern will.

Cheftrainer Thomas Tuchel hat Min-jae Kim, 49-facher Nationalspieler Südkoreas, nach "Bild"-Angaben daher in den vergangenen Tagen zu seiner Wunschlösung für die Defensive auserkoren. Auch im neu geschaffenen "Ausschuss Sport", in dem unter anderem die Aufsichtsratsmitglieder Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge sitzen, wurde der Name diskutiert und positiv bewertet.

Transfer-Reporter Fabrizio Romano geht mittlerweile von einer schnellen Einigung im Kim-Poker aus, ein Fünfjahresvertrag steht im Raum. Allerdings soll auch Manchester United Interesse an einer Verpflichtung zeigen.