Kein Entweder-oder: Torres-Deal bei Bayern unabhängig

IMAGO

Pau Torres wird mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Der FC Bayern steht in den kommenden Wochen vor kniffligen Kader- und Transfer-Entscheidungen. Gleich zwei Innenverteidiger werden mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht. Möglich, dass beide Abwehrspieler künftig in München aufschlagen.

Lucas Hernández und Benjamin Pavard werden den FC Bayern in den kommenden Wochen verlassen, Min-jae Kim und Pau Torres dafür die frei gewordenen Kaderplätze belegen: Ein Szenario, das laut "Sky"-Reporter Florian Plettenberg durchaus realistisch ist. Die Münchner Bosse könnten sich durchaus vorstellen, gleich beide Abwehrspieler im Sommer zu verpflichten, heißt es.

Demnach werden Min-jae Kim und Pau Torres im neu geschaffenen "Ausschuss Sport" unabhängig voneinander diskutiert. Zwar habe die Verpflichtung des Napoli-Verteidigers derzeit Priorität, der Transfer von Villarreal-Profi Torres hänge aber nicht von einem erfolgreichen Abschluss ab.

Der Spanier könnte somit den Kaderplatz von Hernández einnehmen, Kim wäre der Ersatz für Pavard. "Bild"-Reporter Christian Falk hingegen schätzt die Situation derweil anders ein: Wie er für das Portal "Caught Offside" schrieb, ist Torres lediglich eine Alternative, sollte der Kim-Transfer scheitern.

Während sich die Bayern-Bosse laut "kicker" mittlerweile erstmals mit Kims Beratern zu einem Austausch getroffen haben, soll man unterdessen auch bei der Personalie Torres zuletzt Fortschritte erzielt haben. "Sky" zufolge wurden die Münchner über alle Transfer-Bedingungen informiert.

Villarreal in ähnlicher Situation wie der FC Bayern

Der 26 Jahre alte Pau Torres steht schon seit geraumer Zeit auf der Liste des deutschen Rekordmeisters. Der Linksfuß stammt aus der Jugendabteilung von Villarreal, seither machte er 173 Pflichtspiele für den Klub. Seit 2019 ist er spanischer Nationalspieler, 23 Länderspiele hat der Abwehrmann bislang absolviert. Sein Vertrag läuft beim LaLiga-Klub nur noch bis Sommer 2024.

Aufgrund der Vertragssituation ist Villarreal - ähnlich wie der FC Bayern in den Fällen Hernández und Pavard - in diesem Sommer zu einem Verkauf gezwungen, um einen ablösefreien Wechsel im kommenden Jahr zu vermeiden.

Der Marktwert von Pau Torres wird derzeit auf rund 45 Millionen Euro taxiert.