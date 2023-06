Ablösepoker um Havertz entfacht - Gerüchte um Mega-Gehalt

IMAGO/Richard Callis/MB Media

Kai Havertz steht beim FC Chelsea noch bis 2025 unter Vertrag

DFB-Angreifer Kai Havertz steht Medienberichten zufolge vor einem baldigen Abschied vom FC Chelsea. Mittlerweile soll auch der FC Bayern Interesse bekundet haben, doch als größter Favorit gilt der FC Arsenal. Ein Ablösepoker ist entfacht.

Wechselt Kai Havertz in diesem Sommer innerhalb Londons die Klubs? Englischen Medienberichten zufolge kein allzu unwahrscheinliches Szenario. Der deutsche Nationalspieler habe Interesse daran, künftig für den FC Arsenal zu spielen, heißt es beim Portal "Caught Offside", auch der FC Chelsea soll grundsätzliche Bereitschaft für einen Transfer zeigen.

Nun komme es auf eine Einigung bei der Höhe der Ablösesumme an. Hierbei sollen beide Seiten noch etwas auseinander liegen: Während Chelsea den Stürmer auf 75 Millionen Pfund (umgerechnet 87 Millionen Euro) bewertet, will Arsenal angeblich nur 60 Millionen Pfund, also rund 70 Millionen Euro, inklusive Bonuszahlungen hinlegen. Das berichtet die "Daily Mail".

Der englische Vizemeister plant demnach zudem, Havertz einen hochdotierten Vertrag vorzulegen, durch den er künftig rund 230.000 Euro pro Woche (!) verdienen kann. Aufs Jahr gerechnet wären das fast zwölf Millionen Euro Gehalt.

Bayern-Coach Tuchel gewann die Champions League mit Havertz

Geht es nach "Sky", mischt mittlerweile jedoch auch der FC Bayern mit. Die Münchner suchen händeringend nach einer neuen Option für den Angriff, die bisherige Suche gestaltet sich mehr als schwierig.

Die zuletzt gehandelten Optionen, unter anderem Eintracht Frankfurts Randal Kolo Muani, Neapels Victor Osimhen oder Tottenham-Kapitän Harry Kane, sind allesamt zu teuer. Kai Havertz stehe bei den Münchner Kaderplanern ebenfalls hoch im Kurs, in einer der letzten Sitzungen des "Ausschusses Sport" soll sein Name nach Angaben von "Bild"-Reporter Christian Falk daher gefallen sein.

Cheftrainer Thomas Tuchel gilt als großer Bewunderer des 24-Jährigen, gemeinsam feierten sie im Jahr 2021 - dank Havertz' Siegtor - den Gewinn der Champions League mit dem FC Chelsea.