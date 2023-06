Dank Klausel: Eintracht Frankfurt hofft auf Transfer-Coup

IMAGO/Action Foto Sport

Eintracht Frankfurt wird mit einer Verpflichtung von Robin Koch in Verbindung gebracht

Nach dem Abgang von Evan Ndicka sucht Pokalfinalist Eintracht Frankfurt nach Verstärkung in der Innenverteidigung. Einen geeigneten Mann haben die Hessen bereits ins Auge gefasst, ein Transfer-Coup könnte sich anbahnen.

Eintracht Frankfurt hofft auf eine Verpflichtung des achtfachen deutschen Nationalspielers Robin Koch, wie "Bild"-Reporter Christian Falk in einem Gastbeitrag für das Portal "Caught Offside" schreibt. Die SGE habe das Interesse beim Spieler bereits hinterlegt.

Besonders interessant: Koch darf seinen Noch-Arbeitgeber Leeds United dank einer Vertragsklausel ablösefrei verlassen. Eigentlich ist der Sohn von Kaiserslautern-Ikone Harry Koch noch bis 2024 an den England-Klub gebunden, durch den Abstieg in die zweitklassige Championship greift die Klausel nun jedoch. Dass der Abwehrspieler trotz des Abstiegs in Leeds bleibt, scheint eher unrealistisch.

Neben des geringen finanziellen Risikos ist Koch auch dank seiner Erfahrung aus mittlerweile 82 Bundesliga- und 73 Premier-League-Spielen äußerst interessant für Eintracht Frankfurt. Der 26-Jährige hatte vor rund drei Jahren den Sprung vom SC Freiburg zum damaligen Premier-League-Aufsteiger gewagt, der Berichten zufolge damals 13 Millionen Euro überwies.

Letztes Länderspiel rund zwei Jahre her

Robin Koch zählte in der nun abgelaufenen Abstiegssaison zu den absoluten Stammspielern von Leeds United. In 36 von 38 möglichen Liga-Partien kam er zum Einsatz, stets stand er dabei in der Startelf.

Für eine weitere Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft hatte es in den vergangenen zwei Jahren indes nicht mehr gereicht. Der Abwehrspieler blickt zwar auf acht Einsätze für die A-Auswahl des DFB zurück, sein letzter Einsatz datiert jedoch aus dem Jahr 2021, als er bei einem Freundschaftsspiel gegen Dänemark (1:1) eingewechselt wurde.

Bei der Europameisterschaft von 2021 stand Robin Koch im Kader, kam jedoch in keiner Partie zum Einsatz.