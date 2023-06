Voting: Wähle jetzt die DFB-Wunschelf gegen Kolumbien!

IMAGO/Beata Zawadzka

Die deutsche Nationalmannschaft trifft am Dienstag auf Kolumbien

Die beiden letzten Länderspiele gegen die Ukraine (3:3) und Polen (0:1) waren für die deutsche Nationalmannschaft ein Fiasko. Am Dienstag (20:45 Uhr, Live bei RTL) soll nun gegen Kolumbien Wiedergutmachung betrieben werden.

Wir fragen im großen sport.de-Voting: Welche Spieler soll Bundestrainer Hansi Flick gegen die Südamerikaner in die Startelf beordern? Wer gehört auf die Bank?

Ein Jahr vor Beginn der Heim-EM könnten die Fragezeichen im DFB-Team kaum größer sein. Gegen die Ukraine und Polen sollte eigentlich ein Entwicklungsschritt erfolgen und Euphorie entfacht werden. Dies blieb aber bislang aus.

Umso wichtiger ist für Flick nun, den Länderspiel-Dreierpack mit einem Erfolg abzuschließen.

"In dem Prozess, in dem wir gerade sind, ist ein Sieg einfach sehr, sehr wichtig, weil es einfach Vertrauen gibt und dann auch ein bisschen Ruhe reinkommt", sagte der Bundestrainer am Freitag in Warschau. Es sei "elementar", gegen Kolumbien zu gewinnen.

Vor dem Test-Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Kolumbien wollen wir wissen: Auf welche Spieler soll Bundestrainer Hansi Flick von Beginn an setzen? Wer enttäuschte zuletzt die Fans und gehört auf die Bank? Oder würdest du auf Spieler setzen, die in der laufenden Länderspielphase noch gar nicht zum Einsatz kamen - wie Ilkay Gündogan?

sport.de veröffentlicht anschließend die Umfrage-Ergebnisse und kürt die DFB-Wunschelf der Fans für das Kolumbien-Spiel!

Seinen Plan, Dinge auszuprobieren, zog der Bundestrainer zuletzt indes auch gegen Widerstände durch. Denkbar also, dass es gegen Kolumbien erneut viele Wechsel gibt.

Einen vereinzelten Lichtblick stellte gegen Polen immerhin das Länderspiel-Debüt von Malick Thiaw dar. "Er hat sehr solide und sehr reif gespielt", sagte Flick und betonte: "Er war ein Highlight."

Bekommt der Youngster eine weitere Chance oder sollten gegen Kolumbien wieder die arrivierten Kräften ran? Stimmt jetzt ab!