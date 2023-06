Bitteres EM-Aus für Knauff - TSG-Ass nachnominiert

IMAGO/Revierfoto/IMAGO/Revierfoto/IMAGO/Revierfoto

Ansgar Knauff von Eintracht Frankfurt hat sich verletzt

Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss bei der am Mittwoch beginnenden Europameisterschaft in Georgien und Rumänien (bis 8. Juli) auf Flügelspieler Ansgar Knauff verzichten.

Der 21-Jährige vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt zog sich am Freitag bei der Generalprobe hinter verschlossenen Türen gegen die U21 der Schweiz (3:1) einen Schlüsselbeinbruch zu.

U21-Cheftrainer Antonio Di Salvo nominierte am Samstagabend Finn Ole Becker von der TSG Hoffenheim nach. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler habe "überhaupt nicht gezögert, sich sehr über die Berufung gefreut und seinen Urlaub für uns abgebrochen. Das ist nicht selbstverständlich", sagte Di Salvo.

"Die Nachricht von Ansgars Verletzung hat uns alle schwer getroffen. Sein Ausfall ist für ihn persönlich unheimlich schade und für das gesamte Team ein großer Verlust - jetzt müssen wir noch enger zusammenrücken", erklärte der Coach weiter.

Becker stößt am Sonntag zur DFB-Auswahl, die dann nach Georgien aufbricht, wo sie am Donnerstag in Kutaissi gegen Israel ins Turnier startet. Am 25. Juni gegen Tschechien und am 28. Juni (jeweils 18.00 Uhr/Sat.1) gegen England folgen die weiteren Gruppenspiele.