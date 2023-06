Barca-Angreifer spricht Klartext - FC Bayern kein Thema

IMAGO/Xavi Urgeles

Raphinha will den FC Barcelona nicht verlassen - auch nicht zum FC Bayern

Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München wurde unlängst mit Barcelona-Angreifer Raphinha in Verbindung gebracht. Der Brasilianer denkt allerdings keineswegs an einen Blitzabschied aus Spanien.

Flügelstürmer Raphinha will den FC Barcelona noch lange treu bleiben. Ein Wechsel, etwa zum FC Bayern, ist für den 26-Jährigen überhaupt kein Thema. "Ich werde in der nächsten Saison bei Barca spielen und auch in der übernächsten und in der darauffolgenden. Ich habe noch viele Jahre Vertrag und hoffe, diesen erfüllen zu können", stellte der Brasilianer gegenüber "Mundo Deportivo" klar.

"Sky" hatte Raphinha unlängst als Wunschoption von Bayern Münchens Cheftrainer Thomas Tuchel beschrieben. Zwar sei der Angreifer beim deutschen Serienmeister noch nicht als erklärtes Transferziel betrachtet worden, in den kommenden Wochen sei es jedoch möglich, dass die Personalie an der Säbener Straße an Fahrt aufnehme.

Raphinha nach "schwerem" Start in Barcelona angekommen

Die Spekulationen waren jedoch allein deshalb schon mit Vorsicht zu genießen, da der Spieler erst in der vergangenen Saison für viel Geld zum FC Barcelona gewechselt war. Die Katalanen hatten rund 58 Millionen Euro an Leeds United überwiesen, Raphinha unterzeichnete einen Fünfjahresvertrag bis 2027.

Seine Ausbeute im ersten Barca-Jahr konnte sich derweil sehen lassen, auch wenn seine ersten sechs Monate "schwer" waren: Raphinha absolvierte 50 Pflichtspiele, 32 dieser Partien konnten gewonnen werden. Insgesamt trug er zehn Tore und zwölf Vorlagen bei.

🤙🟦🟥 La primera temporada de Raphinha

🔥 50 partidos

✅ 32 victorias

⚽ 10 goles

🅰 12 asistencias pic.twitter.com/S0s4uRVz1g — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 9. Juni 2023

Als wichtige Stütze hob er die Arbeit von Cheftrainer Xavi hervor, "der wusste, was er mit dieser Mannschaft erreichen kann" und die Gruppe "perfekt kennt". Dank der Unterstützung von Xavi und der Hilfe seiner Mitspieler habe er sich letztlich "besser anpassen" können, betonte Raphinha.

Erklärtes Ziel ist für den 16-fachen brasilianischen Nationalspieler (fünf Tore) nun der Gewinn der Champions League mit dem FC Barcelona.