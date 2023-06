Nach VfB-Abschied: Offensiv-Ass vor Bundesliga-Verbleib

IMAGO/CB

Tiago Tomás verabschiedet sich nach anderthalb Jahren vom VfB Stuttgart

Tiago Tomás hatte entscheidenden Anteil am Klassenerhalt von Bundesligist VfB Stuttgart. Bei den Schwaben wird der Portugiese jedoch nicht bleiben. Stattdessen bekundet ein anderer Liga-Konkurrent Interesse.

Der Wechsel von Tiago Tomás zum VfL Wolfsburg nimmt immer konkretere Konturen an. Nachdem der VfB Stuttgart am Donnerstag mitteilen ließ, dass der Klub die vertraglich vereinbarte Kaufoption des Leihspielers nicht ziehen wird, berichtet nun unter anderem der "kicker" von einem Wechsel zu den Niedersachsen.

Die klammen Stuttgarter hätten gerne mit dem von Sporting CP ausgeliehenen Angreifer auch in der kommenden Saison zusammengearbeitet. Die Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro ist dem VfB jedoch zu hoch. Tomás war vor rund anderthalb Jahren ins Ländle gekommen und lief in insgesamt 47 Pflichtspielen für Stuttgart auf. Dabei erzielte er acht Tore und lieferte vier Vorlagen.

"Wir haben uns entschieden, die vereinbarte Kaufoption für Tiago nicht zu aktivieren", hatte Stuttgarts Sportdirektor Fabian Wohlgemuth in einer Vereinsmitteilung erklärt und begründet: "Das hat in erster Linie finanzielle Hintergründe. Aus sportlicher Hinsicht war Tiago ein sehr wichtiger Spieler für uns, der in den vergangenen beiden Spielzeiten mit seinen Leistungen jeweils einen großen Anteil daran hatte, dass der VfB die Klasse halten konnte."

VfB Stuttgart bedankt sich bei Tiago Tomás - Ablöse nun geringer?

Nach Angaben des "kicker" profitiert nun der VfL Wolfsburg, der den Offensivmann wohl für eine etwas geringere Summe fest verpflichten könnte. Wie viel die Wölfe an Sporting überweisen müssen, ist nicht genau bekannt.

Wohlgemuth hatte sich in der Vereinsmitteilung indes mit einem Dankeschön von Tiago Tomás verabschiedet: "Wir wünschen ihm für seinen nächsten Karriereschritte alles Gute und bedanken uns für seine Leistungen im VfB-Trikot."

Wie der VfB Stuttgart ebenfalls bestätigt hatte, werden zur neuen Saison auch Tanguy Coulibaly und Antonis Aidonis den Klub verlassen. Ihre Verträge wurden nicht verlängert.