Medien: BVB gibt offizielles Transfer-Angebot ab

Edson Álvarez steht beim BVB hoch im Kurs

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund sucht nach dem Abgang von Jude Bellingham zu Real Madrid händeringend nach einem neuen Mittelfeld-Boss. Der BVB soll nun ein erstes Angebot für den auserkorenen Wunschspieler abgegeben haben.

Der BVB kommt bei der Suche nach einem Ersatz für Jude Bellingham einen Schritt weiter. Nach Angaben von "Sky" hat der Revierklub ein offizielles Angebot bei Ajax Amsterdam hinterlegt, um den Transfer des Mexikaners Edson Álvarez unter Dach und Fach zu bringen.

Der defensive Mittelfeldspieler wird bereits seit Wochen mit einem Wechsel zum deutschen Vizemeister in Verbindung gebracht, zunächst war er auch als Kandidat beim FC Bayern gehandelt worden. Allerdings soll englischen Berichten zufolge mittlerweile auch Premier-League-Klub West Ham United ein Auge auf den 25-Jährigen geworfen haben.

Denn: Hammers-Kapitän Declan Rice wird den Klub in den kommenden Wochen wohl verlassen, auch am englischen Nationalspieler war der FC Bayern lange interessiert. Als Favorit auf eine Rice-Verpflichtung wird derzeit aber der FC Arsenal angesehen.

Schwierige Verhandlungen kommen auf BVB zu

Wie hoch das von Borussia Dortmund hinterlegte Angebot für Álvarez ist, geht aus den "Sky"-Angaben indes nicht hervor. Der niederländische Rekordmeister fordert dem TV-Sender zufolge jedoch bis zu 45 bis 50 Millionen Euro Ablöse - deutlich zu viel für die Schwarz-Gelben.

Ajax dürfte allein schon eine hohe Summe vom BVB fordern, da erst kürzlich die Zahlung eines dreistelligen Millionenbetrags für Jude Bellingham vereinbart wurde. Für den Mittelfeldspieler muss Real Madrid 103 Millionen Euro überweisen, die Summe kann durch Bonuszahlungen noch weiter ansteigen.

Dortmund will dem Vernehmen nach jedoch nicht die gesamte Summe in die Finanzierung eines neuen Spielers stecken, lediglich rund 65 Prozent gehen "Sport Bild" zufolge ins Transferbudget für die kommende Spielzeit, also rund 67 Millionen Euro.

Mit Edson Álvarez hat sich der BVB unterdessen laut "Sky" schon grundsätzlich auf einen Wechsel verständig. Der Mexikaner wolle unbedingt zu Borussia Dortmund wechseln und habe in den vergangenen Tagen auf das offizielle Angebot gewartet, heißt es.