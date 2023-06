Bayern-Abschied? Mané schürt Wechsel-Spekulationen

IMAGO/Revierfoto

Die Zukunft von Sadio Mané beim FC Bayern ist ungewiss

Schon seit Monaten wird spekuliert, dass Sadio Mané den FC Bayern im Sommer nach nur einem Jahr wieder verlassen könnte. Nun hat der Angreifer die Abschiedsgerüchte befeuert, indem er einen möglichen Transfer zu Newcastle United nicht kategorisch ausgeschlossen hat.

Bei einer Begegnung mit dem englischen Politiker Martin Callahan soll sich der 31-Jährige durchaus offen für eine Rückkehr in die Premier League gezeigt haben.

"Es war eine Ehre, Mané im Hotel zu treffen. Ich konnte nicht widerstehen, ihn zu fragen, ob er in der kommenden Saison nach Newcastle wechselt. Seine vielsagende Antwort: 'Sag niemals nie'", schrieb Callahan nach dem zufälligen Treffen mit Mané auf einer Konferenz im Senegal auf Twitter.

Ende Mai hatte "Sky" den Offensivspieler mit Newcastle in Verbindung gebracht. Es hieß, die Magpies würden die Lage des früheren Liverpool-Stars genau beobachten.

Finanziell wäre ein Mané-Deal für den neureichen Klub aus dem Norden Englands wohl kein Problem. Im Oktober 2021 kaufte ein Konsortium um den Staatsfond aus Saudi-Arabien den Verein. Seitdem geht Newcastle auf dem Transfermarkt deutlich aggressiver zu Werke.

FC Bayern bei Mané wohl gesprächsbereit

Laut "Bild" soll Mané bislang aber kein konkretes Angebot erhalten haben. Unklar ist zudem, wie groß der Wechselwunsch beim Champions-League-Sieger von 2019 wirklich ist.

"Bild"-Fußballchef Christian Falk vermeldete in seinem Podcast jüngst gar, dass alle aufgekommenen Wechselgerüchte bei Sadio Mané nicht zutreffend seien. Der Spieler wolle auf keinen Fall aus München weg. Beim richtigen Angebot wäre zumindest die Bayern-Chefetage aber wohl gesprächsbereit.

Mané war im vergangenen Sommer für 32 Millionen Euro aus Liverpool zum FC Bayern gewechselt. Der Transfer entpuppte sich jedoch als Fehlgriff. An der Isar konnte der Stürmer nicht an seine vorherigen Leistungen anknüpfen. In München steuerte Mané in 38 Pflichtspielen nur zwölf Tore bei.