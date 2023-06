Barca-Interesse an Kimmich: Hainer wird deutlich

IMAGO/Ralf Treese, Ralf Treese

Joshua Kimmich wird vom FC Barcelona umworben

In bemerkenswert deutlicher Art und Weise kokettierte der FC Barcelona in den letzten Wochen mit einer Verpflichtung von Joshua Kimmich. Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern, hat kein Verständnis für das Vorgehen der Katalanen.

"Ich habe großen Respekt vor Barcelona. Ich verstehe aber nicht ganz, das muss ich ehrlich sagen, warum sie an unserem Spieler so öffentlich und offensiv baggern", kritisierte der Aufsichtsratschef im Gespräch mit "Sky".

Der 28-Jährige stehe nicht zum Verkauf, stellte Hainer klar. "Joshua Kimmich ist ein absoluter Fixpunkt bei uns, er ist ein Leader und unser dritter Kapitän und er hat schon viele Titel mit uns gewonnen und wird auch in der Zukunft noch viele Titel mit uns gewinnen."

Der Plan für die Zukunft sei, eine Mannschaft um den Achter herum aufzubauen.

Der FC Barcelona hatte Kimmich derweil jüngst als Nachfolger von Sergio Busquets ins Auge gefasst. Kimmich sei ein "Spitzenspieler" auf seiner Position und verstehe das Spiel, hatte Barça-Trainer Xavi gesagt.

Kimmich beim FC Bayern zuletzt in der Kritik

Auf die Frage, ob der Bayern-Profi die Nachfolge von Busquets antreten könne, hatte der 43-Jährige geantwortet: "Nun, Kimmich hat einen Vertrag, wenn sich eine Tür öffnen würde, müsste es Verhandlungen mit Bayern München geben."

Nach Angaben von "Mundo Deportivo" fragten die Katalanen wenig später tatsächlich wegen eines Transfers beim deutschen Rekordmeister nach. Die Antwort sei jedoch eindeutig gewesen: Kimmich soll nicht abgegeben werden.

Zuletzt war Kimmich allerdings beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft in die Kritik geraten. Manche Beobachter befanden, der Spielmacher fülle seine Leader-Rolle nicht ausreichend aus. Für Hainer sind solche Vorwürfe ein Zeichen fehlenden Respekts.

"Jeder Spieler hat mal eine Phase, wo nicht alles läuft und glänzt. Nur wenn man sieht, was Joshua Kimmich in den letzten Jahren geleistet hat für den FC Bayern und die deutsche Nationalmannschaft, dann bin ich der Meinung, dass man ihm so etwas auch einmal zugesteht", so Hainer.