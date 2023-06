BVB hat nächsten Bellingham-Erben im Visier

IMAGO/Frdric Chambert

Maxence Caqueret wird beim BVB gehandelt

Durch den Abgang von Jude Bellingham herrscht bei Borussia Dortmund Handlungsbedarf auf der Achterposition. Nun ist ein hochtalentierter Franzose offenbar ins Visier des BVB gerückt.

Wie "Foot Mercato" berichtet, beschäftigt sich der Vize-Meister mit einer Verpflichtung von U21-Nationalspieler Maxence Caqueret. Auch Tottenham Hotspur soll interessiert sein. Noch sei aber unklar, ob der BVB tatsächlich eine Avance startet.

Der 23-Jährige gilt als technisch versierter Kreativspieler, der insbesondere im finalen Drittel Lösungen findet und an vielen Abschlüssen beteiligt ist. An der Rhône gehört Caqueret nun schon seit drei Jahren zu den Stammspielern.

Nach einem eher schwachen Start in die Spielzeit drehte er zuletzt immer mehr auf. Mit vier Toren und sieben Assists stellte der Rechtsfuß letztlich eine neue Karriere-Bestmarke auf.

Wie hoch eine mögliche Ablösesumme ausfallen könnte, ist aktuell noch unklar. Allerdings ist Caqueret noch bis 2027 an Lyon gebunden. Entsprechend zäh könnten die Verhandlungen werden. "Foot Mercato" munkelt jedoch, dass bald Dynamik in die Personalie kommen könnte.

BVB streicht 103 Millionen für Bellingham ein

Aktuell bereitet sich der Achter nämlich mit der französischen U21 auf die EM in Rumänien und Georgien vor. Sollte er sich dort weiter ins Rampenlicht spielen, dürfte das Interesse anderer Klubs wachsen.

Beim BVB sind Verstärkungen im Mittelfeld derweil fest eingeplant. In dieser Woche wurde der Transfer von Jude Bellingham zu Real Madrid endgültig abgeschlossen. Als Sockelbetrag flossen 103 Millionen Euro in diesem Zuge an den BVB.

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte bereits angedeutet, dass etwas zwei Drittel der eingenommenen Transfererlöse reinvestiert werden sollen.

Heißester Kandidat für das Zentrum ist aktuell der Mexikaner Edson Álvarez von Ajax Amsterdam. Nach Angaben von "Sky" hat der Revierklub jüngst ein offizielles Angebot in den Niederlanden hinterlegt. Zuletzt war von einer Ablösesumme im Bereich von 40 Millionen Euro die Rede.

Morten Hjulmand vom Serie-A-Klub US Lecce und Enzo Le Fée vom FC Lorient gelten ebenfalls als Optionen.