BVB-Star Brandt mit mutiger Kampfansage an den FC Bayern

IMAGO/Revierfoto

Will mit dem BVB am FC Bayern vorbei: Julian Brandt

Am letzten Spieltag der vergangenen Bundesliga-Saison schenkte der BVB die sicher geglaubte Meisterschaft im Fernduell mit dem FC Bayern noch her. Dortmunds Mittelfeld-Ass Julian Brandt plant bereits den nächsten Angriff auf den deutschen Branchenführer.

Der 27-Jährige will aus dem Drama im Titelrennen neue Kräft schöpfen. "So leer die Gesichter in der Kabine danach waren, so sprachlos ein jeder von uns auch war, jetzt ist da eine ganz bestimmte Motivation", verriet Brandt im Interview mit der "Welt am Sonntag".

Dieser Antrieb rühre "aus einem unglaublichen Zusammenhalt", betonte der Nationalspieler: "Niemand im Stadion war danach allein für sich, alle waren füreinander da."

Brandt und die Borussia hatten dem FC Bayern durch ein 2:2 gegen den FSV Mainz 05 im Saisonfinale die elfte Meisterschaft in Serie ermöglicht.

"Es war niederschmetternd, es hat sich angefühlt wie ein gebrochenes Herz", gestand der Edeltechniker, fügte aber an: "Am liebsten würde ich auf den Urlaub verzichten und sofort die neue Saison beginnen. Ich möchte so gern etwas gutmachen."

BVB-Star Brandt gibt Marschroute für die EM aus

Aktuell weilt Brandt noch beim DFB-Team. Nach zwei enttäuschenden Leistungen gegen die Ukraine (3:3) und Polen (0:1) ist die Stimmung am Boden.

Der gebürtige Bremer hat ein simples Mittel parat, um in Deutschland EM-Euphorie zu wecken. "Die Rechnung ist relativ einfach: Gewinn deine Spiele, und die Leute fangen wieder an, sich für dich zu interessieren", verdeutlichte Brandt.

Dies gelang den Schützlingen von Bundestrainer Hansi Flick zuletzt allerdings nicht. Von den vergangenen 15 Länderspielen wurden nur vier gewonnen, ein Jahr vor der Heim-EM wachsen die Zweifel rapide.

"Wir müssen kein Titelfavorit sein. Es passt uns ganz gut, mal wieder etwas demütiger zu sein. Aber mutig sollten wir sein", so Brandt. Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich am Dienstag (20:45 Uhr/RTL) in Gelsenkirchen gegen Kolumbien.