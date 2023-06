Medien: Napoli-Star entscheidet sich für FC Bayern!

IMAGO/Alessandro Garofalo/LaPresse

Der Transfer von Min-jae Kim (r.) zum FC Bayern steht offenbar vor dem Abschluss

Dem FC Bayern droht im Sommer ein größerer Abwehr-Umbruch. Die möglichen Abgänge von Lucas Hernández und Benjamin Pavard müssten durch Neuzugänge kompensiert werden. Dabei rückte zuletzt Min-jae Kim von der SSC Neapel in den Fokus. Nun soll sich der 26-Jährige für einen Transfer zum deutschen Rekordmeister entschieden haben.

Eine ganze Reihe europäischer Top-Klubs bemühte sich in der jüngeren Vergangenheit um Min-jae Kim, der mit der SSC Neapel eine überragende Saison spielte. Doch der Transfer-Poker um den Innenverteidiger, der zuletzt unter anderem bei Manchester United, dem FC Liverpool und Paris Saint-Germain gehandelt wurde, ist nun wohl beendet.

Den Zuschlag erhält offenbar der FC Bayern, dessen Interesse erst in der vergangenen Woche an die Öffentlichkeit gelangt war. Nach Informationen von "Foot Mercato" hat sich der 26-Jährige dazu entschieden, seine Karriere in der Bundesliga fortzusetzen. Diese Entscheidung soll auch den anderen Interessenten mitgeteilt worden sein.

FC Bayern und Min-jae Kim kurz vor der Einigung?

Bereits am Samstag war durchgesickert, dass beide Parteien kurz vor einer Einigung über einen Fünfjahresvertrag stehen sollen. Laut "kicker" waren die Verhandlungen zwischen der Spielerseite und dem deutschen Rekordmeister sehr positiv.

Cheftrainer Thomas Tuchel hatte Kim, 49-facher Nationalspieler Südkoreas, nach "Bild"-Angaben bereits vor einiger Zeit zu seiner Wunschlösung für die Defensive auserkoren. Auch im neu geschaffenen "Ausschuss Sport", in dem unter anderem die Aufsichtsratsmitglieder Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge sitzen, wurde der Name bereits frühzeitig diskutiert und positiv bewertet.

Nun steht der Transfer kurz vor dem Abschluss. Komplexe Verhandlungen mit Neapel sind nicht von Nöten, da Kim in seinem Arbeitsvertrag eine Ausstiegsklausel besitzt. Diese beläuft sich offenbar auf rund 50 Millionen Euro.