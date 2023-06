Schalke-Boss warnt Bülter-Interessenten

IMAGO/Franziska Gora

Marius Bülter wird den FC Schalke 04 wohl verlassen

Nach dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga steht dem FC Schalke 04 erneut ein Umbruch ins Haus. Einige Profis haben Begehrlichkeiten im Oberhaus geweckt und wollen den Gang in die Zweitklassigkeit nicht antreten. Einer davon ist Marius Bülter, um den sich die TSG Hoffenheim bemühen soll. Nun hat sich S04-Sportvorstand Peter Knäbel zum Stand der Verhandlungen geäußert.

"Wir brauchen für die Mission Aufstieg Spieler, die sich zu 100 Prozent zu Schalke 04 bekennen", erklärte Peter Knäbel nach der Mitgliederversammlung der Knappen am Samstag gegenüber "Ruhr 24" und ergänzte: "Ist das nicht so, werden wir gemeinsame Lösungen finden – und die werden für die anderen Vereine nicht günstig sein, das kann ich versprechen."

Gerüchte um mögliche Abgänge gibt es viele. Derzeit am heißesten sind wohl die um Bülter, der in der vergangenen Saison mit elf Saisontreffern in der Bundesliga fast im Alleingang dafür sorgte, dass die Knappen bis zum letzten Spieltag Chancen auf den Klassenerhalt hatten.

FC Schalke 04 will Marius Bülter nicht verschenken

Doch der 30-Jährige hat sich durch seine guten Leistungen in den Fokus anderer Vereine gespielt. Zuletzt wurden die TSG Hoffenheim und Werder Bremen als mögliche Abnehmer gehandelt. Dass der frühere Unioner mit in die 2. Liga geht, gilt als nahezu ausgeschlossen.

Der gebürtige Ibbenbürener wird gleichwohl kein Schnäppchen: Laut diversen Medienberichten rufen die Königsblauen rund fünf Millionen Euro für den Offensivspieler auf. Eine stolze Summe, wenn man bedenkt, dass Bülters Vertrag in Gelsenkirchen bereits 2024 ausläuft.

"Wir sind uns seiner Qualität bewusst", untermauerte Knäbel. "Er hat 40 Scorerpunkte in den vergangenen zwei Jahren gemacht und ist nicht am Ende seiner Entwicklung, deshalb haben wir nichts zu verschenken."

Zuletzt soll laut übereinstimmenden Medienberichten ein Angebot von knapp zwei Millionen Euro aus Sinsheim beim FC Schalke eingegangen sein - zu wenig für den Revierklub. "Wir sind noch weit auseinander", sagte Sportvorstand Knäbel über den aktuellen Stand der Verhandlungen.