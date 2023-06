Bericht: Havertz-Wechsel eröffnet Bayern neue Stürmer-Option

IMAGO/Federico Pestellini

Ist Folarin Balogun eine Option für den FC Bayern?

Auch der FC Bayern galt lange Zeit als möglicher Abnehmer von Kai Havertz. Doch der deutsche Nationalspieler wird offenbar innerhalb Londons von Chelsea zum FC Arsenal wechseln. Damit ist der deutsche Meister weiterhin auf der Suche nach einem neuen Stürmer. Durch den sich anbahnenden Transfer könnte nun aber ein Angreifer der Gunners ein Thema in München werden.

Über 80 Millionen Euro wird der FC Arsenal auf den Tisch legen müssen, um Kai Havertz vom FC Chelsea loszueisen. Eine Menge Geld, das die Gunners durch den Verkauf anderer Spieler einnehmen wollen. Durch den bevorstehenden Wechsel des deutschen Nationalspielers verdichten sich die Anzeichen, dass Folarin Balogun keine Zukunft im Norden Londons besitzt.

Der 21-Jährige war in der abgelaufenen Saison an Stade Reims in die französische Ligue 1 verliehen und sorgte dort mit 21 Treffern in 37 Ligaspielen für Furore. Dennoch hat der englische Vizemeister wohl kein Interesse an einer Zusammenarbeit, sodass der frischgebackene US-Nationalspieler den Verein im Sommer wohl für eine vergleichsweise niedrige Ablöse von rund 30 Millionen Euro verlassen könnte.

FC Bayern: FC Arsenal will Folarin Balogun loswerden

Wie "Footballtransfers.com" spekuliert, könnte der FC Arsenal nun versuchen, Balogun dem FC Bayern schmackhaft zu machen. Der deutsche Branchenführer sucht weiterhin händeringend nach einem neuen Mittelstürmer, der den Abgang von Robert Lewandowski mit einem Jahr Verspätung auffangen kann. Bislang wurde es allerdings mit keinem der gehandelten Kandidaten wirklich konkret.

Das Überangebot im Sturm der Gunners könnte sich der Bundesligist demnach zu Nutze machen und Balogun recht kostengünstig nach München lotsen. Der Haken: Laut dem Online-Portal wolle Arsenal auf jeden Fall eine Rückkaufklausel in den Deal integrieren.

Ob sich der FC Bayern auf ein solches Geschäft einlassen würde, steht in den Sternen.