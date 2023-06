Neue Details zu Bayerns Guerreiro-Deal durchgesickert

IMAGO/Laci Perenyi

Raphael Guerreiro wird vom BVB zum FC Bayern wechseln

Der FC Bayern verstärkt sich im Sommer aller Voraussicht nach mit Raphael Guerreiro, einem der Schlüsselspieler des ärgsten Konkurrenten Borussia Dortmund. Nachdem die Münchner Klubbosse den Deal bereits vor der offiziellen Verkündung bestätigt hatten, kommen nun neue Details ans Licht.

Vizemeister BVB verliert zum Saisonende nicht nur in Raphael Guerreiro einen seiner wichtigsten Spieler, der Portugiese wechselt auch noch - ausgerechnet - zum FC Bayern. Das hatten Klub-Präsident Herbert Hainer sowie das neue Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge Anfang Juni bereits bestätigt.

Obendrein bitter für die Schwarz-Gelben: Da sich Guerreiro gegen das Angebot zur Vertragsverlängerung entschied, wird er ohne Ablöse zum Rekordmeister wechseln.

Der technisch versierte Linksfuß war 2016 für zwölf Millionen Euro vom FC Lorient ins Ruhrgebiet gekommen, wo er auf seinen künftigen Bayern-Cheftrainer Thomas Tuchel traf.

Vertragslaufzeit beim FC Bayern könnte für Stirnrunzeln beim BVB sorgen

Transfer-Reporter Fabrizio Romano lieferte am Sonntag nun neue Details zum Transfer: Die lange erwartete offizielle Bestätigung wird dem Italiener zufolge im Verlauf der kommenden Woche erfolgen. Dann werde der FC Bayern auch die letzten Fragezeichen, wie etwa die Dauer der Vertragslaufzeit, verkünden.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge unterzeichnet der 29-Jährige in München einen Dreijahresvertrag. Die Laufzeit dürfte in Dortmund derweil für das ein oder andere Stirnrunzeln sorgen, hatte Sportdirektor Sebastian Kehl dem Linksfuß doch ein "wirtschaftlich verbessertes Angebot über zwei Jahre plus Option" vorgelegt.

Heißt: Beim BVB hätte Guerreiro ebenfalls mindestens zwei, womöglich sogar drei Jahre weiterspielen können. Guerreiro hatte Kehl in den Gesprächen erklärt, er lehne die BVB-Offerte ab, da er "einen Vertrag mit noch längerer Laufzeit" wollte.