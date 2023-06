BVB-Star Moukoko macht Torschützenkönig-Ansage

IMAGO/Marc Schueler

BVB-Profi Moukoko stand Anfang Juni noch mit der A-Elf auf dem Trainingsplatz

Youssoufa Moukoko zählte in der abgelaufenen Saison zu den treffsichersten Spielern bei Borussia Dortmund. Seine Torgefahr will der BVB-Youngster nun auch im Trikot der U21-Nationalmannschaft einmal mehr unter Beweis stellen.

Der zweifache A-Nationalspieler Youssoufa Moukoko von Vizemeister BVB zählt zu den großen Hoffnungsträgern der deutschen U21-Nationalmannschaft. Das Team von Trainer Antonio Di Salvo beginnt am kommenden Donnerstag die Mission Titelverteidigung, wenn in Georgien gegen Israel das erste deutsche Gruppenspiel der U21-Europameisterschaft ansteht.

Dortmunds Angreifer Moukoko hat im Vorfeld große Ziele formuliert. "Ich will das Turnier auf jeden Fall gewinnen. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir das Ding gewinnen werden! Es geht darum, wer es mehr will – und bei uns sehe ich genau diesen Ehrgeiz im ganzen Team", sagte der 18-Jährige gegenüber "Bild". Moukoko fügte hinzu: "Pflicht ist aber auf jeden Fall das Halbfinale und damit die Olympia-Qualifikation."

Nach dem EM-Auftakt der deutschen Mannschaft gegen Israel geht es in der Gruppe C noch gegen Tschechien und England.

BVB-Star Moukoko hat Torjägerkanone im Blick

Wenige Tage vor dem Turnierstart zeigte sich Moukoko hochmotiviert. Die Nominierung für die U21-Auswahl sieht er nicht als Rückschritt, wenngleich er dadurch kein Bewerbungsschreiben bei Bundestrainer Hansi Flick hinterlegen kann: "Ich bin sehr froh bei der EM zu dabei zu sein. Wir wurden vor zwei Jahren Europameister, diesen Titel will ich verteidigen und dafür werde ich alles geben. Ich werde noch richtig in Form kommen bis zum Turnier und noch ein Schippe drauflegen."

Bei der deutschen U21-Auswahl fühlt sich der BVB-Star ohnehin pudelwohl. In vier EM-Qualifikationsspielen gelangen dem Stürmer sechs Tore, eine Niederlage hatte er lediglich bei einem Freundschaftsspiel im September vergangenen Jahres gegen Frankreich hinnehmen müssen.

Wenig verwunderlich, dass Moukoko auch bei der EM mit Toren für Furore sorgen will. "Jede Trophäe, die ich erreichen kann, will ich gerne mitnehmen, natürlich auch die des Torschützenkönigs!", so der Dortmunder selbstbewusst.