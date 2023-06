Bericht: FC Bayern erneut an Ligue-1-Knipser dran

IMAGO/Federico Pestellini

Jonathan David ist offenbar einer der Kandidaten beim FC Bayern

Bereits im Frühjahr wurde Jonathan David mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Einen neuen Stürmer hat der deutsche Meister aber auch einige Monate später noch nicht gefunden, sodass die Gerüchte um den kanadischen Torjäger erneut die Runde machen.

Im vergangenen April hatte "Sky"-Reporter Florian Plettenberg berichtet, dass Jonathan David von den Münchnern schon häufiger beobachtet wurde. Dennoch wurde der 23-Jährige von Transfer-Insidern nur selten als ernsthafte Option auf das Erbe von Robert Lewandowski genannt.

Viel mehr sei der FC Bayern in der jüngeren Vergangenheit an anderen Stürmern wie Harry Kane oder Randal Kolo Muani interessiert gewesen, hieß es zuletzt in diversen Medienberichten. Das Problem: Eine Vielzahl der Kandidaten kosten weit mehr als 100 Millionen Euro. Eine Summe, die auch der deutsche Rekordmeister nicht mal eben aus der Portokasse bezahlen kann.

FC Bayern: Jonathan David wohl bereits für 50 Millionen Euro zu haben

Auch deshalb könnte David nun erneut in den Fokus der Bayern-Bosse gerückt sein. Laut "fichajes.net" würde der OSC Lille eine moderate Ablösesumme von rund 50 Millionen Euro für den Kanadier aufrufen, der mit Alphonso Davies über einen guten Kumpel beim Bundesligisten verfügen würde.

Das Online-Portal berichtet weiter, dass David sich einen Wechsel zum FC Bayern durchaus sehr gut vorstellen könne, da er dort die größte Chance auf eine positive Entwicklung sehe. Sollte der Verein von der Säbener Straße sein Werben um den Torjäger intensivieren, so seien die Münchener in der Favoritenrolle im Transfer-Poker um David, heißt es.

In der abgelaufenen Saison kam der 40-fache Nationalspieler zu 37 Einsätzen in der Ligue 1. Dabei trug sich David gleich 24 Mal in die Torschützenliste ein und steuerte zudem vier Vorlagen bei. Dennoch verpasste Lille die Qualifikation zur Champions League, weshalb der Mittelstürmer nun offenbar den nächsten Karriereschritt anstrebt.