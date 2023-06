Medien: VfB Stuttgart buhlt um Köln-Juwel

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Luan Simnica ist ins Blickfeld des VfB Stuttgart gerückt

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat es einem Medienbericht zufolge auf ein talentiertes Eigengewächs des 1. FC Köln abgesehen. Dass das Juwel den Effzeh verlässt, ist inzwischen beschlossene Sache.

Der VfB Stuttgart will sich für die Zukunft rüsten und Köln-Talent Luan Simnica verpflichten, berichtet der "kicker". Der 19-jährige Sechser lernt seit der U8 das Fußballspielen bei den Geisböcken, in diesem Sommer trennen sich jedoch die Wege, wie NLZ-Leiter Lukas Berg bestätigte.

"Selbstverständlich hätten wir Luan gerne weiter mit dabei gehabt. Wir haben ihm den Plan klar aufgezeigt und ein entsprechendes Angebot hinterlegt. Es ist schade, dass er sich für einen anderen Weg entschieden hat", sagte der Nachwuchsleiter dem "Express".

Zuletzt hat sich der Bundesligist allerdings mit dem 21 Jahre alten Dänen Jacob Christensen fürs defensive Mittelfeld verstärkt, der dem Eigengewächs wohl eine zu große Konkurrenz darstellen dürfte.

Konkurrenz für VfB Stuttgart

Simnica gewann mit der U19 des 1. FC Köln in der abgelaufenen Saison den Junioren-Pokal, in der Meisterschaft war erst im Halbfinale Schluss. Schon in der Rückrundenvorbereitung hatte er mit den Profis trainieren dürften, sein Debüt bei den Profis scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Möglich also, dass der defensive Mittelfeldspieler den Sprung beim VfB Stuttgart schafft.

Allerdings sind die Schwaben nach "kicker"-Angaben nicht die einzigen Interessenten. Auch diverse Erstligisten aus der Schweiz und aus Österreich sollen an Simnica dran sein. Der Youngster ziehe die Angebote derzeit in Betracht, um zu bewerten, wo seine Chancen auf Einsatzminuten wohl am größten sind.

Der 1. FC Köln wird aufgrund des Ende Juni auslaufenden Vertrags keine Ablösesumme für den Linksfuß erhalten, lediglich eine Ausbildungsentschädigung wird fällig. Über Erfahrung aus Junioren-Länderspiele verfügt der Troisdorfer mit kosovarischen Wurzeln indes noch nicht.