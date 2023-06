Hier läuft Deutschland gegen Kolumbien live im TV und Stream

IMAGO/Marc Schueler

Hansi Flick schwört seine DFB-Auswahl ein

Nach den beiden enttäuschenden Testspielen gegen die Ukraine (3:3) und Polen (0:1) muss die deutsche Nationalmannschaft zum Abschluss des Länderspiel-Dreierpacks gegen Kolumbien (Dienstag, 20:45 Uhr) schleunigst das Ruder herumreißen. Wo wird die Partie der DFB-Auswahl im TV und Stream übertragen?

Der Druck auf Bundestrainer Hansi Flick wächst - trotz der Treueschwüre von Sportdirektor Rudi Völler und DFB-Präsident Bernd Neuendorf.

"Ich erlebe ihn und sein Trainerteam am Campus, da sieht man, wie akribisch und sorgfältig sie arbeiten, dass sie sich Gedanken machen", hatte Neuendorf am Rande der Pokalauslosung am Sonntagabend im ZDF herausgestellt. Die personellen und taktischen Experimente ein Jahr vor der Heim-EM müsse man Flick zugestehen. "Das ist ein normaler Vorgang."

Zuvor hatte Völler ein wahres Plädoyer gehalten. Gleich viermal nannte der DFB-Direktor im aufgeheizten Presseraum auf dem Frankfurter Campus Flick einen "absoluten Top-Trainer", um dann den besorgten Fans im Land zuzurufen: "Natürlich wird Hansi Flick Trainer bleiben. Das steht nicht zur Debatte."

Nach nur vier Siegen in den vergangenen 15 Spielen und dem nächsten bitteren Rückschlag beim 0:1 in Polen gestikulierte Völler bei seiner Verteidigungsrede immer wieder wild mit den Händen, die miese Stimmung im Land spürt auch der in der Krisen-Kommunikation erprobte Weltmeister von 1990. "Am Dienstag ist es kein Freundschaftsspiel. Wir müssen den Menschen zeigen, dass sie auf uns bauen können", so Völler deutlich.

In der Vorbereitung auf das Duell gegen die Südamerikaner musste Flick derweil auf Torwart Marc-André ter Stegen und auf Offensivkraft Florian Wirtz verzichten. Torhüter ter Stegen fehlte beim Training am Sonntag aufgrund einer Belastungssteuerung, Wirtz verpasste die Einheit nach einem Schlag auf den Oberschenkel.

Dafür trainierte Ilkay Gündogan erstmals mit der Mannschaft nach seiner verspäteten Ankunft nach dem Champions-League-Sieg mit Manchester City. Von Hansi Flick erhielt Gündogan bereits eine Startelfgarantie für die Begegnung in seiner Geburtsstadt.

