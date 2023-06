Medien: FC Schalke 04 zurrt ersten Neuzugang fest

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Ron Schallenberg (r.) wechselt wohl zum FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 kann sich offenbar über die erste Verstärkung für die kommende Zweitliga-Saison freuen. So angeln sich die Königsblauen wohl einen Neuzugang für das zentrale Mittelfeld.

Laut "Bild" wechselt Ron Schallenberg vom SC Paderborn zum FC Schalke 04. Der Deal sei "praktisch perfekt", heißt es.

Nach Informationen der Boulevardzeitung sollte der Transfer angeblich schon im Rahmen der Mitgliederversammlung am Samstag verkündet werden. Die Ostwestfalen wollten aber offenbar noch einmal bezüglich der Ablösesumme feilschen. Aus diesem Grund wird die Vorstellung aller Voraussicht nach erst in den kommenden Tagen erfolgen.

Die Gerüchte rund um Schallenberg und den FC Schalke 04 sind nicht neu. Bereits im März galt der defensive Mittelfeldspieler als Kandidat in Gelsenkirchen. In der vergangenen Woche hatten die Spekulationen über eine Übereinkunft wieder an Fahrt aufgenommen. Nun haben die Schalker wohl den Zuschlag erhalten.

FC Schalke 04 statt Werder Bremen oder FC Augsburg

Mit Werder Bremen und dem FC Augsburg sollen auch zwei Vereine aus der Bundesliga ihre Fühler nach dem 24-Jährigen ausgestreckt haben. Doch Schallenberg steht vor einer Unterschrift bei Zweitligist Schalke. Über die Dauer des Arbeitspapiers sowie die Ablösesumme macht "Bild" keine konkreten Angaben.

Schallenberg stammt aus der Jugend des SC Paderborn und spielte zwischen 2018 und 2020 auf Leih-Basis beim SC Verl. In der vergangenen Saison führte der Mittelfeldmann den SCP als Kapitän auf den Platz.

FC Schalke 04 baut Kader um

Nun nimmt Schallenberg wohl eine neue Herausforderung an. Der Sechser gilt als Wunschspieler von S04-Cheftrainer Thomas Reis.

Der FC Schalke 04 muss seinen Kader nach dem erneuten Gang in die 2. Bundesliga abermals umbauen. Bis zum Saisonstart dürften die Knappen noch mehrere Ab- sowie Zugänge vermelden.