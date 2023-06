Helmer sieht Bayern-Position auf Transfermarkt geschwächt

IMAGO/gbrci

Hegt Zweifel am FC Bayern: Thomas Helmer

Nach einer insgesamt enttäuschenden Saison will der FC Bayern seinen Kader im Sommer umbauen. Thomas Helmer sieht die Position des Rekordmeisters auf dem Transfermarkt allerdings geschwächt.

Gleich in mehreren Mannschaftsteilen fahndet der FC Bayern momentan nach Verstärkungen. Ein neuer Top-Angreifer soll ebenso kommen wie ein defensivstarker Sechser. Und auch in der Innenverteidigung wollen die Münchner personell nachlegen.

Problem: Bislang kommt der deutsche Branchenführer nicht so recht voran, einzig bei Abwehr-Ass Min-jae Kim (SSC Neapel) rückt ein Deal näher. Kein Zufall, glaubt Thomas Helmer.

"Früher war es ein Automatismus, dass herausragende Bundesligaspieler zum FC Bayern gewechselt sind, die Münchner ihre Wunschkandidaten auch bekommen haben: Matthäus, Ballack, Götze und viele andere über Generationen. Doch die Situation hat sich verändert", schrieb der 58-Jährige in seiner "kicker"-Kolumne.

Helmer ergänzte: "Qualitätsspieler aus der Bundesliga, die die Bayern wirklich verstärken, sind selten geworden oder so teuer, dass die Münchner beim Wettbieten nicht mithalten können, siehe Haaland. Im Gegenteil: Mit Thiago, David Alaba, und Robert Lewandowski ließen auch sie Qualität ziehen."

"Ein großer Name täte nicht nur dem FC Bayern gut"

Tatsächlich war dem FC Bayern der qualitative Aderlass in der abgelaufenen Saison anzumerken. In der Rückserie schlitterte der erfolgsverwöhnte Klub in die schwerste sportliche Krise seit Jahren.

"Alaba hat ihnen am meisten wehgetan, bei Lewandowski war es wegen des Alters absehbar, sollte dennoch ein Warnschuss sein. Gingen in diesem Sommer Lucas Hernandez und/oder Benjamin Pavard, werden die Bayern dies allerdings verkraften, sie haben keine tragende Rolle gespielt", warf Helmer ein.

Der ehemalige Nationalspieler erwartet bei seinem Ex-Arbeitgeber in den kommenden Wochen noch mindestens einen absoluten Hochkaräter auf der Zugangsseite.

"Ich bin sicher: Sie werden einen Kracher verpflichten, und der kann eigentlich nur für den Sturm sein. Ein großer Name täte nicht nur dem FC Bayern, sondern der gesamten Bundesliga gut", hob Helmer hervor.